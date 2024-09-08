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Cübbeli Ahmet Hoca kimdir, kaç yaşında, nereli? Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün hayatı ve biyografisi

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Cübbeli Ahmet Hoca kimdir, kaç yaşında, nereli Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlünün hayatı ve biyografisi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2024 01:15

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Başakşehir'de bir dernekten çıkarken saldırıya uğradı. Yaşanan olayın ardından Cübbeli Ahmet Hoca'nın sağlık durumu merak konusu olurken, saldırgan gözaltına alındı. Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Türk vaiz, hafız ve yazardır. Yazdığı kitaplarla ve verdiği vaazlarla tanınan Ünlü, 1990'da merkezi Fatih'te olan Fatih Hak ve Hizmet Vakfını kurdu. Peki, Cübbeli Ahmet Hoca kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler.

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Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan bir dernekte düzenlenen sohbet programına katılan ve Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı. Saldırıya çevredekiler müdahale ederken, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sağlık durumu da merak konusu oldu. CNN Türk canlı yayınına bağlanan Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, "Daha önceden ima yollu tehditler alıyordum." dedi. 27 Şubat 1965 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Cübbeli Ahmet Hoca, İslâm dinini Ehl-i Sünnet anlayışına göre yaşamak gerektiğini savunur. Peki, Cübbeli Ahmet Hoca kimdir? İşte, ayrıntılar.

CÜBBELİ AHMET HOCA KİMDİR?

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü 27 Şubat 1965'te dünyaya geldi. Türk vaiz, hafız ve yazardır. Giresun Göreleli olup 3-4 yaşlarında iken ilim tahsiline başladı. Küçük yaşlarında Cübbe giydiği için Cübbeli Ahmed lakabını aldı.

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11 yaşına kadar Fatih Çarşamba İsmailağa camiinde medrese eğitimine devam etti. 12 yaşında Yavuz Selim ve Kasım Paşa Camii gibi büyük camilerde verdiği vaazlar büyük kalabalıklar tarafından izlenmeye başlandı. Aynı yaşta Rize'nin Pazar ilçesinde Tütüncüler köyü Kur'an kursunda Resul Bölükbaş'tan sarf, nahiv, ilm-i kelam, meânî, tefsir, hadis ve fıkıh dallarında, tahsili uzun seneler sürecek olan kitapları 20 aylık zaman zarfında bitirerek 1980 yılında on binlerin katılımıyla tertip edilen merasimde icazet-i ilmiyesini aldı. 1990'da merkezi Fatih'te olan Fatih Hak ve Hizmet Vakfını kurdu.

İsmailağa Camisinde kurduğu ders halkalarında 10 sene içerisinde birçok isim yetiştirerek hizmetlerine devam eden Hoca, Türkiyenin ve Dünyanın muhtelif bölgelerinde düzenlediği sohbetlerinde, vaazlarını yüzbinlere ulaştırdı. "Resaili Ahmediyye" ismiyle değişik konularda yayınlanmış birçok risalesi bulunan Cübbeli Ahmet Dualarım kitabıyla ün yapmıştır.

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Cübbeli Ahmet Hoca kimdir, kaç yaşında, nereli Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlünün hayatı ve biyografisi

Cübbeli Ahmet Hoca kimdir, kaç yaşında, nereli? Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün hayatı ve biyografisi

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