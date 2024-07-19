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Crowdstrike nedir, ne demek? Mavi ekran problemi nasıl çözülür?

Güncelleme Tarihi:

#Crowdstrike#Mavi Ekran#Mavi Ekran Çözümü
Crowdstrike nedir, ne demek Mavi ekran problemi nasıl çözülür
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2024 10:49

Crowdstrike, global çöküşün ardından dikkat çeken sistem oldu. Yayınlanan en son Crowdstrike güncellemesinin ardından bilgisayar sistemlerinde çöküş yaşandı. Konuyla ilgili çalışmalar devam ederken, bazı çözüm yolları ortaya atıldı.

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CrowdStrike, siber güvenlik alanında faaliyet gösteren bir şirkettir. Şirket, bulut tabanlı uç nokta güvenliği, tehdit istihbaratı ve siber saldırı tespiti ve önleme hizmetleri sunar. CrowdStrike'ın en bilinen ürünü, tehditleri gerçek zamanlı olarak tespit eden ve engelleyen Falcon adlı güvenlik platformudur. Şirket, kurumsal ağları ve cihazları korumak için gelişmiş analizler, makine öğrenimi ve yapay zeka tekniklerini kullanır. CrowdStrike, siber tehditlerle mücadele etmek ve veri güvenliğini sağlamak için yenilikçi çözümler sunar.

CROWDSTRİKE MAVİ EKRAN PROBLEMİ NASIL ÇÖZÜLÜR?

İlk çözüm olarak bilgisayarın güvenli modda açılması csagent.sys dosyasının rename edilip sistemin boot edilmesi gerektiği öne sürüldü.

 

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#Crowdstrike#Mavi Ekran#Mavi Ekran Çözümü

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