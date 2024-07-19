Crowdstrike nedir, ne demek? Mavi ekran problemi nasıl çözülür?

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CrowdStrike, siber güvenlik alanında faaliyet gösteren bir şirkettir. Şirket, bulut tabanlı uç nokta güvenliği, tehdit istihbaratı ve siber saldırı tespiti ve önleme hizmetleri sunar. CrowdStrike'ın en bilinen ürünü, tehditleri gerçek zamanlı olarak tespit eden ve engelleyen Falcon adlı güvenlik platformudur. Şirket, kurumsal ağları ve cihazları korumak için gelişmiş analizler, makine öğrenimi ve yapay zeka tekniklerini kullanır. CrowdStrike, siber tehditlerle mücadele etmek ve veri güvenliğini sağlamak için yenilikçi çözümler sunar.

CROWDSTRİKE MAVİ EKRAN PROBLEMİ NASIL ÇÖZÜLÜR?

İlk çözüm olarak bilgisayarın güvenli modda açılması csagent.sys dosyasının rename edilip sistemin boot edilmesi gerektiği öne sürüldü.