×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

Çorum Valisi Ali Çalgan kimdir, nereli, kaç yaşında? Yeni Çorum Valisi Ali Çalgan'ın biyografi bilgileri

Güncelleme Tarihi:

#Ali Çalgan#Çorum Valisi#Çorum Valisi Kimdir
Çorum Valisi Ali Çalgan kimdir, nereli, kaç yaşında Yeni Çorum Valisi Ali Çalganın biyografi bilgileri
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2024 10:06

Ali Çalgan kimdir sorusu, hayatı ve kariyeri hakkında bilgi edinmek isteyenler tarafından merak ediliyor. 1966 doğumlu Çalgan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi mezunudur. Kaymakamlık ve valilik görevlerinde bulunmuş olan Çalgan, 2023 yılında Gümüşhane Valisi olarak atanmış, 2024 yılında ise Çorum Valisi olmuştur. Peki, Ali Çalgan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

Haberin Devamı

Ali Çalgan, mülki idare amiri olarak Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde önemli görevler üstlenmiştir. 2023 yılında Gümüşhane Valisi olarak atanmış, 2024'te ise Çorum Valiliği görevine getirilmiştir. Peki, Ali Çalgan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

ALİ ÇALGAN KİMDİR?

Ali Çalgan, 1966 yılında Mersin’de doğmuştur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmuştur. Meslek hayatına kaymakam adayı olarak başlamış, Tokat Turhal, Erzurum İspir ve Adıyaman Gölbaşı gibi ilçelerde kaymakamlık yapmıştır.

ALİ ÇALGAN KARİYERİ

Ali Çalgan, kaymakamlık görevlerinin ardından İçişleri Bakanlığı’nda çeşitli idari görevlerde bulunmuş ve kamu yönetimi alanında derin deneyim kazanmıştır. 2023 yılında Gümüşhane Valiliği görevine atanmış, 2024 yılında ise Çorum Valisi olmuştur. Yerel yönetimlerde önemli projelere öncülük etmiş, tarım, turizm ve altyapı alanlarında çalışmalar yapmıştır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ali Çalgan#Çorum Valisi#Çorum Valisi Kimdir

BAKMADAN GEÇME!

Çorum Valisi Ali Çalgan kimdir, nereli, kaç yaşında Yeni Çorum Valisi Ali Çalganın biyografi bilgileri

Çorum Valisi Ali Çalgan kimdir, nereli, kaç yaşında? Yeni Çorum Valisi Ali Çalgan'ın biyografi bilgileri

#Ali Çalgan
Yeni Isparta Valisi kim oldu Isparta Valisi Abdullah Erin kimdir, kaç yaşında, nereli Hayatı ve biyografisi...

Yeni Isparta Valisi kim oldu? Isparta Valisi Abdullah Erin kimdir, kaç yaşında, nereli? Hayatı ve biyografisi...

#Yeni Isparta Valisi
Manisa Valisi kim oldu Yeni Manisa Valisi Vahdettin Özkan kimdir, nereli, kaç yaşında İşte biyografi ve özgeçmiş bilgileri

Manisa Valisi kim oldu? Yeni Manisa Valisi Vahdettin Özkan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte biyografi ve özgeçmiş bilgileri!

#Manisa Valisi
Yeni Bitlis Valisi kim oldu Bitlis Valisi Ahmet Karakaya kimdir, kaç yaşında, nereli Hayatı ve biyografisi...

Yeni Bitlis Valisi kim oldu? Bitlis Valisi Ahmet Karakaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Hayatı ve biyografisi...

#Yeni Bitlis Valisi
Artvin Valisi Turan Ergün kimdir Yeni Artvin Valisi Turan Ergün hakkında biyografi bilgileri

Artvin Valisi Turan Ergün kimdir? Yeni Artvin Valisi Turan Ergün hakkında biyografi bilgileri

#Artvin Valisi

EN SON HABERLER

Çorum Valisi Ali Çalgan kimdir, nereli, kaç yaşında Yeni Çorum Valisi Ali Çalganın biyografi bilgileri

Çorum Valisi Ali Çalgan kimdir, nereli, kaç yaşında? Yeni Çorum Valisi Ali Çalgan'ın biyografi bilgileri

#Ali Çalgan
Yeni Isparta Valisi kim oldu Isparta Valisi Abdullah Erin kimdir, kaç yaşında, nereli Hayatı ve biyografisi...

Yeni Isparta Valisi kim oldu? Isparta Valisi Abdullah Erin kimdir, kaç yaşında, nereli? Hayatı ve biyografisi...

#Yeni Isparta Valisi
Manisa Valisi kim oldu Yeni Manisa Valisi Vahdettin Özkan kimdir, nereli, kaç yaşında İşte biyografi ve özgeçmiş bilgileri

Manisa Valisi kim oldu? Yeni Manisa Valisi Vahdettin Özkan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte biyografi ve özgeçmiş bilgileri!

#Manisa Valisi
Yeni Bitlis Valisi kim oldu Bitlis Valisi Ahmet Karakaya kimdir, kaç yaşında, nereli Hayatı ve biyografisi...

Yeni Bitlis Valisi kim oldu? Bitlis Valisi Ahmet Karakaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Hayatı ve biyografisi...

#Yeni Bitlis Valisi
Artvin Valisi Turan Ergün kimdir Yeni Artvin Valisi Turan Ergün hakkında biyografi bilgileri

Artvin Valisi Turan Ergün kimdir? Yeni Artvin Valisi Turan Ergün hakkında biyografi bilgileri

#Artvin Valisi