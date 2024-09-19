Çorum Valisi Ali Çalgan kimdir, nereli, kaç yaşında? Yeni Çorum Valisi Ali Çalgan'ın biyografi bilgileri

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Ali Çalgan, mülki idare amiri olarak Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde önemli görevler üstlenmiştir. 2023 yılında Gümüşhane Valisi olarak atanmış, 2024'te ise Çorum Valiliği görevine getirilmiştir. Peki, Ali Çalgan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

ALİ ÇALGAN KİMDİR?

Ali Çalgan, 1966 yılında Mersin’de doğmuştur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmuştur. Meslek hayatına kaymakam adayı olarak başlamış, Tokat Turhal, Erzurum İspir ve Adıyaman Gölbaşı gibi ilçelerde kaymakamlık yapmıştır.

ALİ ÇALGAN KARİYERİ

Ali Çalgan, kaymakamlık görevlerinin ardından İçişleri Bakanlığı’nda çeşitli idari görevlerde bulunmuş ve kamu yönetimi alanında derin deneyim kazanmıştır. 2023 yılında Gümüşhane Valiliği görevine atanmış, 2024 yılında ise Çorum Valisi olmuştur. Yerel yönetimlerde önemli projelere öncülük etmiş, tarım, turizm ve altyapı alanlarında çalışmalar yapmıştır.