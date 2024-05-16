Çorum FK Kocaelispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? TFF 1. Lig Play Off finali yolunda önemli mücadele

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Çorum FK Kocaelispor maçı, TFF 1. Lig Play Off mücadelesinde kritik bir rol oynayacak. İlk maçı kendi evinde oynamanın avantajını yaşayacak olan İç Anadolu ekibi, bu mücadeleden avantaj sağlayarak bir üst tura yükselmenin yollarını arayacak. Peki, Çorum FK Kocaelispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, TFF 1. Lig Pay Off Turunun ilk mücadelesine dair detaylar

ÇORUM FK KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig Play Off 1. Tur mücadelesinde Çorum FK, Kocaelispor'u konuk edecek. 16 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'da oynanacak mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.