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Çorum FK Kocaelispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? TFF 1. Lig Play Off finali yolunda önemli mücadele

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#Çorum Fk#Kocaelispor#Tff
Çorum FK Kocaelispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda TFF 1. Lig Play Off finali yolunda önemli mücadele
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2024 10:09

Çorum FK Kocaelispor maçı, TFF 1. Lig Play Off ilk turuna çıkacak olan iki şehir takımı için de hayli çekişmeli geçecek. Süper Lig'de yer alarak mücadelesini üst kulvarda sürdürmek isteyen Çorum FK ve Kocaelispor, galibiyet için tüm kozlarını oynayacak. Peki, Çorum FK Kocaelispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o mücadeleye dair bazı detaylar

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Çorum FK Kocaelispor maçı, TFF 1. Lig Play Off mücadelesinde kritik bir rol oynayacak. İlk maçı kendi evinde oynamanın avantajını yaşayacak olan İç Anadolu ekibi, bu mücadeleden avantaj sağlayarak bir üst tura yükselmenin yollarını arayacak. Peki, Çorum FK Kocaelispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, TFF 1. Lig Pay Off Turunun ilk mücadelesine dair detaylar

 

ÇORUM FK KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig Play Off 1. Tur mücadelesinde Çorum FK, Kocaelispor'u konuk edecek. 16 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'da oynanacak mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek. 

 

 

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#Çorum Fk#Kocaelispor#Tff

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