ÇORUM BAYRAM NAMAZI SAATİ 2024: Çorum bayram namazı saat kaçta 2024? Diyanet Çorum Kurban Bayramı namaz saati

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Bayram namazı saati Çorum il genelindeki cami ve mescitlerde bayram sabahı bayram namazlarını eda edecek inanlar tarafından merak ediliyor. Bayram namazı saatleri her yıl olduğu gibi bu yıl da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tespit edilip kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, Çorum bayram namazı saati kaç? Tüm iller için 2024 Kurban Bayramı namaz saatlerini ve özellikle Çorum bayram namazı vakini Hürriyet namaz saatleri sayfası üzerinden öğrenebilirsiniz. İşte 2024 Çorum bayram namazı saati...

ÇORUM BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA 2024?

Kurban Bayramı 2024 Çorum bayram namazı saati Diyanet takvimine göre 05:44'te kılınacak. Diğer illerin bayram namazı saatlerini aşağıdaki linke tıklayarak sorgulayabilirsiniz.

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BAYRAM NAMAZI FARZ MIDIR?

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Bayram namazı Hanefî mezhebinde, cuma namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselere vâciptir. Şâfiî ve Mâlikîler'e göre müekked sünnet, Hanbelîler'e göre ise farz-ı kifâyedir.

Bayram namazının sıhhat şartları, Hanefîler'e göre, hutbe hariç, Cuma namazının sıhhat şartları ile aynıdır. Sadece hutbenin hükmü bakımından aralarında fark vardır. Yani cuma namazında hutbe sıhhat şartı olduğu halde, bayram namazında sünnettir. Yine hutbe cuma namazında namaz-dan önce, bayram namazında ise namazdan sonra okunur.