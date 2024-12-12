×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

Comnet kapandı mı? Comnet para iadesi nasıl yapılacak? Firmadan önemli açıklama

Güncelleme Tarihi:

#Comnet#Comnet Kapandı#Comnet Neden Kapandı
Comnet kapandı mı Comnet para iadesi nasıl yapılacak Firmadan önemli açıklama
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2024 09:58

Comnet kapandı mı sorusu, on binlerce internet kullanıcısının gündemindeki konu olmaya devam ediyor. Türkiye'de hizmet veren İnternet Servis Sağlayıcıları (ISS) arasında yer alan ve ülke genelinde binlerce müşterisi bulunan Comnet, 11 Aralık tarihinde hizmetlerine son verdiğini duyurdu. Peki, Comnet neden kapandı ve para iadesi nasıl yapılacak? İşte, şirketten yapılan açıklamalar ve detaylı bilgiler

Haberin Devamı

Comnet'ten önceki gün yapılan açıklamada, hizmet sürecinin durdurulmasına yönelik şu ifadelere yer verildi;

"Comnet ailesi olarak, Aralık 2021 tarihinde başladığımız Türk Telekom VAE fiber/VDSL internet hizmeti, 1 1 .12.2024 tarihi itibarıyla sonlandırılmıştır. Comnet, xDSL/fiber erişim hizmetlerini yıllar boyunca kullanıcılarına en kaliteli hizmeti, en uygun koşullarla sunmanın çabası içerisinde olmuştur."

COMNET PARA İADESİ NASIL YAPILACAK?

Comnet, para iadesi konusunda ise şu ifadeleri paylaştı;

"Kullanıcılarımızın kalan yasal günleri hesaplanarak hak edilen tutar, ödeme yapılan kartlarına iade edilecektir."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Comnet#Comnet Kapandı#Comnet Neden Kapandı

BAKMADAN GEÇME!

Comnet kapandı mı Comnet para iadesi nasıl yapılacak Firmadan önemli açıklama

Comnet kapandı mı? Comnet para iadesi nasıl yapılacak? Firmadan önemli açıklama

#Comnet
TRT SPOR CANLI MAÇ İZLE (UEFA MAÇLARI) || TRT Spor frekans bilgileri ile uydu ayarı nasıl yapılır TRT Spor kaçıncı kanalda, hangi platformlarda TRT Spor yayın akışı

TRT SPOR CANLI MAÇ İZLE (UEFA MAÇLARI) || TRT Spor frekans bilgileri ile uydu ayarı nasıl yapılır? TRT Spor kaçıncı kanalda, hangi platformlarda? TRT Spor yayın akışı

#TRT Spor Yayın Akışı
TRT 1 CANLI MAÇ İZLE EKRANI (AVRUPA LİGİ) || TRT canlı yayın maç nasıl izlenir TRT 1 frekans ve uydu ayarı bilgileri

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE EKRANI (AVRUPA LİGİ) || TRT canlı yayın maç nasıl izlenir? TRT 1 frekans ve uydu ayarı bilgileri

#TRT
EKPSS tercihi ne zaman yapılacak 2024 EKPSS tercih takvimi belli oldu mu

EKPSS tercihi ne zaman yapılacak? 2024 EKPSS tercih takvimi belli oldu mu?

#EKPSS Tercihleri Ne Zaman
Avrasya Tüneli kapalı mı, açık mı Planlı bakım çalışma takvimi yayımlandı

Avrasya Tüneli kapalı mı, açık mı? Planlı bakım çalışma takvimi yayımlandı!

#Avrasya Tüneli Planlı Bakım

EN SON HABERLER

Comnet kapandı mı Comnet para iadesi nasıl yapılacak Firmadan önemli açıklama

Comnet kapandı mı? Comnet para iadesi nasıl yapılacak? Firmadan önemli açıklama

#Comnet
TRT SPOR CANLI MAÇ İZLE (UEFA MAÇLARI) || TRT Spor frekans bilgileri ile uydu ayarı nasıl yapılır TRT Spor kaçıncı kanalda, hangi platformlarda TRT Spor yayın akışı

TRT SPOR CANLI MAÇ İZLE (UEFA MAÇLARI) || TRT Spor frekans bilgileri ile uydu ayarı nasıl yapılır? TRT Spor kaçıncı kanalda, hangi platformlarda? TRT Spor yayın akışı

#TRT Spor Yayın Akışı
TRT 1 CANLI MAÇ İZLE EKRANI (AVRUPA LİGİ) || TRT canlı yayın maç nasıl izlenir TRT 1 frekans ve uydu ayarı bilgileri

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE EKRANI (AVRUPA LİGİ) || TRT canlı yayın maç nasıl izlenir? TRT 1 frekans ve uydu ayarı bilgileri

#TRT
EKPSS tercihi ne zaman yapılacak 2024 EKPSS tercih takvimi belli oldu mu

EKPSS tercihi ne zaman yapılacak? 2024 EKPSS tercih takvimi belli oldu mu?

#EKPSS Tercihleri Ne Zaman
Avrasya Tüneli kapalı mı, açık mı Planlı bakım çalışma takvimi yayımlandı

Avrasya Tüneli kapalı mı, açık mı? Planlı bakım çalışma takvimi yayımlandı!

#Avrasya Tüneli Planlı Bakım