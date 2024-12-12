Comnet kapandı mı? Comnet para iadesi nasıl yapılacak? Firmadan önemli açıklama

Haberin Devamı

Comnet'ten önceki gün yapılan açıklamada, hizmet sürecinin durdurulmasına yönelik şu ifadelere yer verildi;

"Comnet ailesi olarak, Aralık 2021 tarihinde başladığımız Türk Telekom VAE fiber/VDSL internet hizmeti, 1 1 .12.2024 tarihi itibarıyla sonlandırılmıştır. Comnet, xDSL/fiber erişim hizmetlerini yıllar boyunca kullanıcılarına en kaliteli hizmeti, en uygun koşullarla sunmanın çabası içerisinde olmuştur."

COMNET PARA İADESİ NASIL YAPILACAK?

Comnet, para iadesi konusunda ise şu ifadeleri paylaştı;

"Kullanıcılarımızın kalan yasal günleri hesaplanarak hak edilen tutar, ödeme yapılan kartlarına iade edilecektir."