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Cloud E Ticaret mesajı nedir, dolandırıcılık mı?

Güncelleme Tarihi:

#Cloud E Tic#Cloud E Tic Dolandırıcılık#Cloud E Ticaret Dolandırıcılığı
Cloud E Ticaret mesajı nedir, dolandırıcılık mı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2024 13:32

Cloud E Tic adıyla pek çok kullanıcıya mesaj gönderen dolandırıcılar, SMS gönderilen kişinin davalı olduğu, web sitesine ulaşması halinde ise mağduriyetin giderileceği gibi bir izlenim yaratmaya çalışıyor. Linke tıklayarak kontrol edilebileceğine dair bilgi verirken, linkin açılması halinde ise kimlik avı dolandırıcılığına başlıyor. İşte, Cloud E Tic dolandırıcılığı hakkında bazı bilgiler

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Kısa mesaj aracılığıyla dolandırıcılık yöntemini sürdüren kalpazanlar, bu kez yeni bir isimle vatandaşların karşısına çıktı. Cloud E Tic adı altında UYAP isimlerini kullanarak mesaj gönderen dolandırıcılar, vatandaşları gönderdikleri link aracılığıyla bir web sitesine giriş yapma ve kontrol etme yönünde teşvik ederek tedirgin etmeye çabalıyor. Bu tedirginliğin akabinde linke tıklanmasını sağlayan kalpazanlar, kimlik avı dolandırıcılığı yöntemine başvuruyor. Peki bu tarz bir mesaj alındığı taktirde neler yapılmalı? İşte, o detaylar

CLOUD E TİC GİBİ SMS DOLANDIRICILIKLARINDAN NASIL KURTULABİLİRSİNİZ?

SMS dolandırıcılığına karşı korunmak için aşağıdaki önlemleri alabilirsiniz:

  1. Bilinçlenin: SMS dolandırıcılığı yöntemlerini ve dolandırıcılık taktiklerini öğrenmek için bilinçlenin. Dolandırıcıların kullandığı yaygın yöntemler arasında sahte ödül bildirimleri, banka veya finansal kurum gibi kurumları taklit etme, sahte seyahat veya tatil teklifleri gibi tuzaklar bulunmaktadır.

  2. Şüpheci olun: Bilmediğiniz veya güvenmediğiniz numaralardan gelen SMS'lere karşı şüpheci olun. Özellikle kişisel veya finansal bilgilerinizi isteyen veya sizi acil bir şekilde harekete geçmeye zorlayan mesajlara dikkat edin.

  3. Kişisel bilgilerinizi paylaşmayın: SMS yoluyla gelen mesajlarda kişisel bilgilerinizi (banka hesap bilgileri, kimlik numarası, şifreler vb.) talep eden mesajlara kesinlikle yanıt vermeyin. Güvendiğiniz bir kurumla iletişime geçmek için resmi iletişim kanallarını kullanın.

  4. İki faktörlü kimlik doğrulamayı kullanın: İnternet bankacılığı veya diğer çevrimiçi hizmetlerde iki faktörlü kimlik doğrulama kullanın. Bu, hesabınıza erişmek için SMS kodu gibi ikinci bir doğrulama aşaması gerektirecektir.

  5. SMS istenmeyenleri engelleyin: İstenmeyen SMS'leri önlemek için cep telefonunuzun ayarlarında numara engelleme veya SMS filtreleme özelliklerini kullanın. Böylece, bilinen dolandırıcı numaralarından gelen mesajları engelleyebilirsiniz.

  6. Güvenilir bir mobil güvenlik uygulaması kullanın: Telefonunuzda güvenilir bir mobil güvenlik uygulaması kullanarak zararlı SMS'lere karşı koruma sağlayabilirsiniz. Bu tür uygulamalar, potansiyel tehlikeli mesajları algılayabilir ve sizi uyarmak için bildirimler gönderebilir.

  7. Yetkililere bildirin: Şüpheli SMS'ler veya dolandırma girişimleriyle karşılaştığınızda, durumu yerel yetkililere veya ilgili kurumlara bildirin. Bu, dolandırıcıların tespit edilmesine ve diğer potansiyel kurbanların korunmasına yardımcı olabilir.

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