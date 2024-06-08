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Cırcır böceği, narçiçeği, kavuniçi, bülbül yuvası, beşbıyık nasıl yazılır?

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#Narçiçeği#Cırcırböceği#Bülbülyuvası
Cırcır böceği, narçiçeği, kavuniçi, bülbül yuvası, beşbıyık nasıl yazılır
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2024 15:45

YKS'de karşılaşılan cırcır böceği, narçiçeği, kavuniçi, bülbül yuvası, beşbıyık nasıl yazılır sorusu, sınavın akabinde merak edilen husus olmaya başladı. TDK tarafından belirlenen kurallara göre yazılan kelimeler, yine bu kurul tarafından detaylandırılmıştır. Peki, Cırcır böceği, narçiçeği, kavuniçi, bülbül yuvası, beşbıyık nasıl yazılır? İşte, o detaylar

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Türkçede bitişik mi yoksa ayrı mı yazılacağı konusunda bazı birleşik kelimeler belirli kurallara göre yazılır. "Cırcır böceği," "narçiçeği," "kavuniçi," ve "bülbül yuvası" gibi örneklerde doğru yazım şekilleri şunlardır:

Cırcır böceği: Ayrı yazılır.

Örnek: "Cırcır böceği yaz gecelerinde sıkça duyulur."

 

Narçiçeği: Bitişik yazılır.

Örnek: "Narçiçeği rengi çok canlıdır."

 

Kavuniçi: Bitişik yazılır.

Örnek: "Kavuniçi elbise çok dikkat çekiciydi."

 

Bülbül yuvası: Ayrı yazılır.

Örnek: "Bülbül yuvası ağaçların yüksek dallarında bulunur."

Beşbıyık: Bitişik yazılır.

Örnek: "Bahçede beşbıyık çiçeği açmış."

 

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