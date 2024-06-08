Cırcır böceği, narçiçeği, kavuniçi, bülbül yuvası, beşbıyık nasıl yazılır?

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Türkçede bitişik mi yoksa ayrı mı yazılacağı konusunda bazı birleşik kelimeler belirli kurallara göre yazılır. "Cırcır böceği," "narçiçeği," "kavuniçi," ve "bülbül yuvası" gibi örneklerde doğru yazım şekilleri şunlardır:

Cırcır böceği: Ayrı yazılır.

Örnek: "Cırcır böceği yaz gecelerinde sıkça duyulur."

Narçiçeği: Bitişik yazılır.

Örnek: "Narçiçeği rengi çok canlıdır."

Kavuniçi: Bitişik yazılır.

Örnek: "Kavuniçi elbise çok dikkat çekiciydi."

Bülbül yuvası: Ayrı yazılır.

Örnek: "Bülbül yuvası ağaçların yüksek dallarında bulunur."

Beşbıyık: Bitişik yazılır.

Örnek: "Bahçede beşbıyık çiçeği açmış."