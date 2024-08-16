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Çiçek aşısı maymun çiçeğinden korur mu? Maymun çiçeği tedavisinde çiçek aşısı mı kullanılıyor

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Çiçek aşısı maymun çiçeğinden korur mu Maymun çiçeği tedavisinde çiçek aşısı mı kullanılıyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2024 13:09

Maymun çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor. Peki, çiçek aşısı maymun çiçeğinden korur mu? Maymun çiçeği tedavisinde çiçek aşısı mı kullanılıyor? İşte, o detaylar

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Maymun çiçeği hastalığında ilk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor. Peki, çiçek aşısı maymun çiçeği virüsünde etkili oluyor mu? İşte, o detaylar

ÇİÇEK AŞISI MAYMUN ÇİÇEĞİNDEN KORUR MU?

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

Çiçek aşısı (smallpox vaccine), maymun çiçeği (monkeypox) hastalığına karşı belirli bir koruma sağlayabilir, ancak tam olarak bu amaçla geliştirilmemiştir. Maymun çiçeği, çiçek hastalığına neden olan virüsle aynı virüs ailesine (ortopoksvirüsler) ait olduğundan, çiçek aşısı maymun çiçeğine karşı da çapraz koruma sağlayabileceği öne sürülüyor. Araştırmalar, çiçek aşısının maymun çiçeği virüsüne karşı yaklaşık %85 oranında etkili olabileceğini ifade ediyor.

 

 

 

 

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