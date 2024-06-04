ChatGPT çöktü mü, neden giriş yapılamıyor? Yapay zeka platformu ChatGPT giriş sorunu çözüldü mü? İşte detaylar...

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ChatGPT çöktü mü, neden giriş yapılamıyor? Son zamanların popüler yapay zeka sistemi ChatGPT'ye girişte erişim sorunu yaşayanlar merak içerisinde bu sorunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki saat 10.00'dan sonra ünlü platforma giriş yapmak isteyenler sorunla karşılaşmaya başladı. Peki, ChatGPT çöktü mü, neden giriş yapılamıyor? Yapay zeka platformu ChatGPT giriş sorunu çözüldü mü? İşte merak edilip araştırılanlar...

CHATGPT ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN GİRİŞ YAPILAMIYOR?

Yapay zeka sistemi Chat GPT'ye girişte saat 10.00'dan sonra sorun yaşanmaya başladı. Sorunun nedeni kesin olarak bilinmese de ücretsiz uygulamada sorun yaşanmıyor. Ancak ücretli oturum sahipleri sisteme girdiklerinde 404 uyarısıyla karşılaşıyorlar. Sorun çözüldüğünde sizlerle paylaşacağız.