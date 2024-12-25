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Çevreyi kirletme cezası nedir? Zamlı oran belli oldu! 2025 çevreyi kirletme cezası ne kadar, kaç TL?

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Çevreyi kirletme cezası nedir Zamlı oran belli oldu 2025 çevreyi kirletme cezası ne kadar, kaç TL
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2024 12:02

Çevreyi kirletme cezası yeni yılda zamlı olarak uygulanacak. Zam oranın belli olmasının ardından gözler merak içerisinde "evreyi kirletme cezası nedir? 2025 çevreyi kirletme cezası ne kadar, kaç TL?" sorularının cevabına çevrildi. Merak edenler için detayları haberimizde derledik. Peki, 2025 çevreyi kirletme cezası ne kadar, kaç TL? İşte sorgulanan ayrıntılar...

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Çevre Kanunu çerçevesinde idari para cezaları yüzde 43,93 artırıldı.Çevre Kanunu çerçevesinde idari para cezaları yüzde 43,93 artırıldı. Karar sonrası cezanın ne kadar, kaç TL olduğu merak edilip araştırılıyor. Sorgulanan ayrıntıları haberimizde derledik. İşte çevreyi kirletme cezası...

ÇEVREYİ KİRLETME CEZASI NE KADAR, KAÇ TL?

1 Ocak'tan itibaren egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahipleri 14 bin 310, aynı aracın yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona sebep olması durumunda ise 28 bin 637 lira ceza ödeyecek.

Aracı egzoz gazı emisyon kontrol sistemi olmadan kullanan motorlu taşıt sahibine 14 bin 310 lira ceza verilecek. Egzoz Gazı Emisyon Yetki Belgesi bulunan ancak yetkilendirme sonrasında yönetmelikle düzenlenen şartları kaybettiği tespit edildiği halde ölçüme devam eden veya tekniğine ve belirlenen kurallara aykırı ölçümler yapanlara 57 bin 279 lira ceza uygulanacak.

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Hava kirliliğine etkileri nedeniyle kurulması ve işletilmesi izne tabi tutulan tesisleri, yetkili makamlardan izin almadan kuran ve işleten, iznin iptal edilmesine rağmen kurmaya ve işletmeye devam eden, bu tesislerde izin almaksızın sonradan değişiklik yapan veya yetkili makamların gerekli gördükleri değişiklikleri tanınan sürede yapmayanlar 668 bin 677 lira ceza ödeyecek. Bu tesislerde emisyon miktarları yönetmelikle belirlenen sınırları aşıyorsa, ödenecek idari para cezası 1 milyon 337 bin 445 lira olacak.

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