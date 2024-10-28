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Cennete girecek on hayvan nedir? Kızıl Goncalar dizisinde merak edilen soruya Cüneyt Efendi'nin cevabı...

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#Kızıl Goncalar#Cüneyt Efendi#Cennet Girecek On Hayvan
Cennete girecek on hayvan nedir Kızıl Goncalar dizisinde merak edilen soruya Cüneyt Efendinin cevabı...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2024 22:23

Cennete girecek on hayvan nedir? Kızıl Goncalar dizisinde La Edri kitabının başında yazan bilmeceyi çözmeye çalışan Cüneyt Efendi bilmeceyi çözmek için "Cennete girecek 10 hayvan hangisi?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Dizi izleyicileri ise merak içerisinde "Cennete girecek 10 hayvan hangisi?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte Cüneyt Efendi'nin merak edilen soruya verdiği cevap...

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Kızıl Goncalar dizisinde Cüneyt Efendi'nin cevabını aradığı "Cennete girecek on hayvan nedir?" sorusunun cevabı dizinin izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Merak edilen soruya Cüneyt Efendi aynı bölüm içerisinde cevap verdi. Peki, Cennete girecek on hayvan nedir? İşte Cüneyt Efendi'nin merak edilen soruya verdiği cevap...

Cüneyt Efendi "Cennete girecek on hayvan hangisidir?" sorusuna şu cevabı verdi:

1- Salih aleyhisselamın devesi,
2- İbrahim aleyhisselamın danası,
3- İsmail aleyhisselamın koçu,
4- Musa aleyhisselamın sığırı,
5- Yunus aleyhisselamın Yunus ismi verilen balığı,
6- Üzeyr aleyhisselamın merkebi,
7- Süleyman aleyhisselamın karıncası,
8- Belkıs’a gönderilen hüdhüd,
9- Eshab-ı Kehf’in Kıtmir isimli köpeği,
10- Muhammed aleyhisselamın devesi.

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