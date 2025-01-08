×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

CD, DC geçer mi? Sınav geçme notları hakkında detaylı bilgiler

Güncelleme Tarihi:

#Aöf#Aöf Bahar Dönemi#Aöf Bahar Dönemi Geçme Notları
CD, DC geçer mi Sınav geçme notları hakkında detaylı bilgiler
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2025 16:17

CD, DC, DD geçer mi sorusu, pek çok vatandaşın gündeminde yer aldı. AÖF sınav sonuçları çerçevesinde harf notlarının anlamları dolayısıyla bir kez daha gündeme geldi. FF Başarısız Harf Notudur ve öğrenci FF aldığı dersleri tekrar seçebilir. Peki, CD, DC ve DD geçer mi? Ders geçme notu kaç? İşte, o detaylar

Haberin Devamı

Anadolu Üniversitesi "AÇIKÖĞRETİM DESTEK SİSTEMİ"nde AÖF harf notlarının anlamları ve ders geçme notuyla ilgili detaylar geliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarının 9.maddesinde "(Değişik:Senato‒3/1/2017‒1/10; Değişik: Senato‒18/9/2018‒7/4; Değişik: Senato‒27/11/2019‒15/13; Değişik: Senato‒11/3/2020‒2/7) Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarında, ders bazında "Başarı Notu" alt sınırı uygulanır. "Başarı Notu" alt sınır değeri, laboratuvar dersleri, uygulama dersleri ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 35'tir…” denilmektedir.

Not: 2019-2020 öğretim yılı bahar döneminden itibaren geçerli olacak şekilde “Başarı Notu” alt sınır değeri 35 olup Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde harf notları, dersin alındığı ilgili dönemdeki Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarına göre belirlenmektedir.

Haberin Devamı

AÖF'te harf notlarının anlamları

AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır. Bu notları aldığınız dersleri tekrar seçemezsiniz.

CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez. Öğrencinin genel not ortalaması 2,00’ın altında ise; öğrenci, Genel Not Ortalamasını 2,00’ın altına düştüğü dönemden itibaren bu notları aldığı dersler tekrar seçilebilir.

FF ise Başarısız Harf Notudur ve öğrenci FF aldığı dersleri tekrar seçebilir.

Örneğin, Akademik durumu Uyarı olan bir öğrencinin, daha önceki dönemden iki DD, bir DC olmak üzere üç koşullu geçer harf notuna ve bir de FF notuna sahip olduğunu varsayalım. Öğrenci koşullu geçer harf notuna sahip olduğu 3 dersi istediği zaman alabileceği gibi, FF notuna sahip olduğu dersi de istediği zaman alabilir. Burada önemli olan öğrencinin mezun olmak için genel not ortalamasını 2.00 ve üstüne taşıması ve FF dersinin olmamasıdır. Öğrenci genel not ortalamasını 2.00 ve üzerine taşıdığında koşullu geçer harf notuna sahip olduğu derslerden de başarılı olmuş olacaktır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aöf#Aöf Bahar Dönemi#Aöf Bahar Dönemi Geçme Notları

BAKMADAN GEÇME!

CD, DC geçer mi Sınav geçme notları hakkında detaylı bilgiler

CD, DC geçer mi? Sınav geçme notları hakkında detaylı bilgiler

#Aöf
GELİNİM MUTFAKTA 8 OCAK 2025 PUAN DURUMU (TOPLAM) || Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı

GELİNİM MUTFAKTA 8 OCAK 2025 PUAN DURUMU (TOPLAM) || Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı?

#Gelinim Mutfakta
TV YAYIN AKIŞI 8 OCAK 2025 (TÜM KANALLAR) || Bugün hangi diziler var İşte, Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı ve tv rehberi

TV YAYIN AKIŞI 8 OCAK 2025 (TÜM KANALLAR) || Bugün hangi diziler var? İşte, Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı ve tv rehberi

#Tv Yayın Akışı 8 Ocak 2025
OCAK DOLUNAYI GÜNÜ VE SAATİ 2025 || Dolunay ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek Dolunay hangi burçta

OCAK DOLUNAYI GÜNÜ VE SAATİ 2025 || Dolunay ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Dolunay hangi burçta?

#Dolunay
AÖL 2. DÖNEM KAYIT TARİHLERİ 2025 || Açık lise kayıtları ve kayıt yenileme ne zaman 2025 Açık öğretim lisesi (AÖL) kayıt ücreti ne kadar, hangi bankalara yatırılır MEB ikinci dönem sınav takvimini yayınladı

AÖL 2. DÖNEM KAYIT TARİHLERİ 2025 || Açık lise kayıtları ve kayıt yenileme ne zaman 2025? Açık öğretim lisesi (AÖL) kayıt ücreti ne kadar, hangi bankalara yatırılır? MEB ikinci dönem sınav takvimini yayınladı!

#AÖL 2. Dönem Kayıt Yenileme

EN SON HABERLER

CD, DC geçer mi Sınav geçme notları hakkında detaylı bilgiler

CD, DC geçer mi? Sınav geçme notları hakkında detaylı bilgiler

#Aöf
GELİNİM MUTFAKTA 8 OCAK 2025 PUAN DURUMU (TOPLAM) || Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı

GELİNİM MUTFAKTA 8 OCAK 2025 PUAN DURUMU (TOPLAM) || Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı?

#Gelinim Mutfakta
TV YAYIN AKIŞI 8 OCAK 2025 (TÜM KANALLAR) || Bugün hangi diziler var İşte, Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı ve tv rehberi

TV YAYIN AKIŞI 8 OCAK 2025 (TÜM KANALLAR) || Bugün hangi diziler var? İşte, Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı ve tv rehberi

#Tv Yayın Akışı 8 Ocak 2025
OCAK DOLUNAYI GÜNÜ VE SAATİ 2025 || Dolunay ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek Dolunay hangi burçta

OCAK DOLUNAYI GÜNÜ VE SAATİ 2025 || Dolunay ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Dolunay hangi burçta?

#Dolunay
AÖL 2. DÖNEM KAYIT TARİHLERİ 2025 || Açık lise kayıtları ve kayıt yenileme ne zaman 2025 Açık öğretim lisesi (AÖL) kayıt ücreti ne kadar, hangi bankalara yatırılır MEB ikinci dönem sınav takvimini yayınladı

AÖL 2. DÖNEM KAYIT TARİHLERİ 2025 || Açık lise kayıtları ve kayıt yenileme ne zaman 2025? Açık öğretim lisesi (AÖL) kayıt ücreti ne kadar, hangi bankalara yatırılır? MEB ikinci dönem sınav takvimini yayınladı!

#AÖL 2. Dönem Kayıt Yenileme