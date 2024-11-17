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TikTok fenomeni Cansum Tatlı Şener, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve canlı yayınlarla geniş bir takipçi kitlesine ulaşmış isimler arasında yer alıyor. Son dönemde tutuklanması ile gündeme gelen fenomen, bu gelişme sonrası merak konusu oldu. Peki, Cansum Tatlı Şener kimdir, neden tutuklandı? İşte, hakkında detaylı bilgiler.

CANSUM TATLI ŞENER KİMDİR?

Cansum Tatlı Şener, TikTok platformunda yaptığı canlı yayınlarla tanınan bir sosyal medya fenomenidir. Özellikle etkileşim odaklı içerikleri sayesinde geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. Şener, özel hayatını genelde gizli tutmakla birlikte, iki kız çocuğu annesi olarak bilinmektedir. Yaşı ve kişisel geçmişine dair çok fazla bilgi bulunmamaktadır.

CANSUM TATLI ŞENER NEDEN TUTUKLANDI?

Ankara'nın Sincan ilçesinde, aralarında husumet bulunan Cansum Şener (29) ile Çağlayan Yıldırım isimli sosyal medya fenomenleri arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada Cansum Şener, Çağlayan Yıldırım'ı tabancayla vurarak yaraladı. Olayı sosyal medya hesabından canlı yayında paylaştığı görüntüler de ortaya çıkan Yıldırım hastanede tedaviye alınırken, Şener ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.