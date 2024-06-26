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Can Kıraç kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti? Can Kıraç'ın biyografi bilgileri

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Can Kıraç kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti Can Kıraçın biyografi bilgileri
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2024 11:18

Can Kıraç kimdir sorusu, hayatı ve biyografisi hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Can Kıraç, Türkiye'nin önemli iş insanlarından biridir ve Koç Holding'in gelişiminde büyük rol oynamıştır. Galatasaray Lisesi ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun olan Kıraç, iş hayatına Vehbi Koç'un yanında başlamış ve Koç Holding'de çeşitli önemli pozisyonlarda görev almıştır. Ayrıca, birçok sosyal ve eğitim kurumunda aktif olarak yer almıştır. Peki, Can Kıraç kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

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Can Kıraç, Türkiye'nin önemli iş insanlarından biridir ve Koç Holding'in gelişiminde büyük rol oynamıştır. Uzun yıllar boyunca Koç Holding'de çeşitli pozisyonlarda görev yapan Kıraç, aynı zamanda birçok sosyal ve eğitim kurumunda da aktif olarak yer almıştır. Peki, Can Kıraç kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri

CAN KIRAÇ KİMDİR?

Can Kıraç, 22 Mayıs 1927 tarihinde Ankara, Etimesgut'ta doğdu. Türkiye'nin ilk ziraat mühendislerinden Ali Numan Kıraç ve Semiha Kıraç'ın oğlu olarak dünyaya gelen Kıraç, çocukluğunu Eskişehir'de geçirdi. Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde eğitimini tamamladı.

CAN KIRAÇ KARİYERİ

Can Kıraç, iş hayatına 1950 yılında Koç Ticaret'in otomobilcilik şubesinde başladı. 1957 yılında Egemak şirketinde genel müdürlüğe yükseldi. 1963 yılında Koç Holding'in kurucuları arasında yer aldı ve 1982 yılında Otomotiv Grubu'nun başkanlığına getirildi. 1987 yılında holdingin idari komitesi başkanı oldu ve 1991 yılında emekli oldu. Koç Üniversitesi'nin kuruluşunda da önemli rol oynayan Kıraç, birçok sosyal ve eğitim kurumunda aktif görevlerde bulundu.

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