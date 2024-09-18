×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

Çağrı cihazı nedir, ne işe yarar? Pager olarak bilinen çağrı cihazı nasıl kullanılır?

Güncelleme Tarihi:

#Çağrı Cihazı#Çağrı Cihazı Nedir#Çağrı Cihazı Ne Demek
Çağrı cihazı nedir, ne işe yarar Pager olarak bilinen çağrı cihazı nasıl kullanılır
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2024 12:11

Pager (çağrı cihazı), telefonla doğrudan konuşma yerine kısa mesajlar veya numara iletmek amacıyla kullanılan taşınabilir bir cihazdır. Temel işlevi, acil durumlarda veya kişinin hemen yanıt vermesinin gerektiği durumlarda haberleşmeyi sağlamak. Gönderici, cihaz sahibine genellikle bir telefon numarası veya kısa bir mesaj iletir. Cihaz sahibi bu numarayı görerek geri arama yapar. Pager'lar, cep telefonları öncesi hızlı ve pratik iletişim sağlamak amacıyla yaygın olarak kullanılıyordu. İşte, çağrı cihazı hakkında merak edilen detaylar

Haberin Devamı

Çağrı cihazı, özellikle 1990'larda yaygın olan bir taşınabilir iletişim aracıdır. Pager olarak da bilinen bu cihazlar, bir kişinin başka bir kişiye kısa mesaj veya numara göndermesini sağlar. Telefonla arayan kişi, çağrı cihazının numarasını tuşlar ve bir sesli mesaj veya numara gönderir. Alıcı, cihazda mesajı görür ve gerektiğinde geri dönüş yapar.

ÇAĞRI CİHAZININ KULLANIMI

  1. Numara Tuşlama: Arayan, çağrı cihazına numara gönderir.
  2. Mesaj Alımı: Cihaz, gelen çağrıyı gösterir.
  3. Yanıt Verme: Kullanıcı, verilen numaraya geri dönüş yapabilir.

NE İŞE YARAR?

Çağrı cihazı, özellikle acil durumlarda, hızlı iletişim sağlamak için kullanılır. Mobil telefonların yaygın olmadığı dönemde, hastanelerde, iş yerlerinde ve çeşitli profesyonel alanlarda yaygın olarak kullanılıyordu. Mesaj gönderici, alıcının duruma göre hızla dönüş yapmasını sağlayarak haberleşmeyi hızlandırır.

Bu cihazlar, günümüzde mobil telefonlar sayesinde eski popülaritesini kaybetmiştir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çağrı Cihazı#Çağrı Cihazı Nedir#Çağrı Cihazı Ne Demek

BAKMADAN GEÇME!

Çağrı cihazı nedir, ne işe yarar Pager olarak bilinen çağrı cihazı nasıl kullanılır

Çağrı cihazı nedir, ne işe yarar? Pager olarak bilinen çağrı cihazı nasıl kullanılır?

#Çağrı Cihazı
İnci Taneleri yeni sezon ne zaman başlayacak, yeni bölüm bu hafta var mı İnci Taneleri 2. sezon tarihi ve oyuncuları

İnci Taneleri yeni sezon ne zaman başlayacak, yeni bölüm bu hafta var mı? İnci Taneleri 2. sezon tarihi ve oyuncuları

#İnci Taneleri
Taş Kağıt Makas yeni sezon ne zaman, bu akşam yeni bölüm var mı Taş Kağıt Makas 2. sezon oyuncuları ve fragmanı

Taş Kağıt Makas yeni sezon ne zaman, bu akşam yeni bölüm var mı? Taş Kağıt Makas 2. sezon oyuncuları ve fragmanı

#Taş Kağıt Makas
TRT TABİİ CANLI YAYIN İZLEME EKRANI (ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI) | Tabii ücretli mi, paralı mı, üyelik ne kadar Tabii Spor nasıl izlenir TRT Tabii televizyondan nasıl izlenir, üyelik ücretsiz mi Resmi bilgiler

TRT TABİİ CANLI YAYIN İZLEME EKRANI (ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI) | Tabii ücretli mi, paralı mı, üyelik ne kadar? Tabii Spor nasıl izlenir? TRT Tabii televizyondan nasıl izlenir, üyelik ücretsiz mi? Resmi bilgiler

#TRT Tabii Canlı Yayın
Gaziler Günü ne zaman 2024, Türkiyede bugün mü kutlanıyor 2024 Gaziler Günü mesajları ve sözleri

Gaziler Günü ne zaman 2024, Türkiye'de bugün mü kutlanıyor? 2024 Gaziler Günü mesajları ve sözleri

#Gaziler Günü

EN SON HABERLER

Çağrı cihazı nedir, ne işe yarar Pager olarak bilinen çağrı cihazı nasıl kullanılır

Çağrı cihazı nedir, ne işe yarar? Pager olarak bilinen çağrı cihazı nasıl kullanılır?

#Çağrı Cihazı
İnci Taneleri yeni sezon ne zaman başlayacak, yeni bölüm bu hafta var mı İnci Taneleri 2. sezon tarihi ve oyuncuları

İnci Taneleri yeni sezon ne zaman başlayacak, yeni bölüm bu hafta var mı? İnci Taneleri 2. sezon tarihi ve oyuncuları

#İnci Taneleri
Taş Kağıt Makas yeni sezon ne zaman, bu akşam yeni bölüm var mı Taş Kağıt Makas 2. sezon oyuncuları ve fragmanı

Taş Kağıt Makas yeni sezon ne zaman, bu akşam yeni bölüm var mı? Taş Kağıt Makas 2. sezon oyuncuları ve fragmanı

#Taş Kağıt Makas
TRT TABİİ CANLI YAYIN İZLEME EKRANI (ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI) | Tabii ücretli mi, paralı mı, üyelik ne kadar Tabii Spor nasıl izlenir TRT Tabii televizyondan nasıl izlenir, üyelik ücretsiz mi Resmi bilgiler

TRT TABİİ CANLI YAYIN İZLEME EKRANI (ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI) | Tabii ücretli mi, paralı mı, üyelik ne kadar? Tabii Spor nasıl izlenir? TRT Tabii televizyondan nasıl izlenir, üyelik ücretsiz mi? Resmi bilgiler

#TRT Tabii Canlı Yayın
Gaziler Günü ne zaman 2024, Türkiyede bugün mü kutlanıyor 2024 Gaziler Günü mesajları ve sözleri

Gaziler Günü ne zaman 2024, Türkiye'de bugün mü kutlanıyor? 2024 Gaziler Günü mesajları ve sözleri

#Gaziler Günü