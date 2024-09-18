Çağrı cihazı nedir, ne işe yarar? Pager olarak bilinen çağrı cihazı nasıl kullanılır?

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Çağrı cihazı, özellikle 1990'larda yaygın olan bir taşınabilir iletişim aracıdır. Pager olarak da bilinen bu cihazlar, bir kişinin başka bir kişiye kısa mesaj veya numara göndermesini sağlar. Telefonla arayan kişi, çağrı cihazının numarasını tuşlar ve bir sesli mesaj veya numara gönderir. Alıcı, cihazda mesajı görür ve gerektiğinde geri dönüş yapar.

ÇAĞRI CİHAZININ KULLANIMI

Numara Tuşlama: Arayan, çağrı cihazına numara gönderir. Mesaj Alımı: Cihaz, gelen çağrıyı gösterir. Yanıt Verme: Kullanıcı, verilen numaraya geri dönüş yapabilir.

NE İŞE YARAR?

Çağrı cihazı, özellikle acil durumlarda, hızlı iletişim sağlamak için kullanılır. Mobil telefonların yaygın olmadığı dönemde, hastanelerde, iş yerlerinde ve çeşitli profesyonel alanlarda yaygın olarak kullanılıyordu. Mesaj gönderici, alıcının duruma göre hızla dönüş yapmasını sağlayarak haberleşmeyi hızlandırır.

Bu cihazlar, günümüzde mobil telefonlar sayesinde eski popülaritesini kaybetmiştir.