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Çağrı Erhan kimdir? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atanan Çağrı Erhan nereli?

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#Çağrı Erhan#Cumhurbaşkanı Başdanışmanı#Siyaset Bilimci
Çağrı Erhan kimdir Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atanan Çağrı Erhan nereli
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2025 11:00

Çağrı Erhan kimdir sorusu, hayatı ve biyografisi hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. İstanbul doğumlu olan Prof. Dr. Çağrı Erhan, uluslararası ilişkiler alanında akademik kariyerini sürdüren ve önemli görevlerde bulunan bir akademisyendir. Ayrıca, Avrupa Birliği ile ilgili eğitim ve araştırma projelerinde de yer almıştır. Peki, Çağrı Erhan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

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Prof. Dr. Çağrı Erhan, 28 Şubat 2025 tarihinde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atanmıştır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi olan Erhan, Avrupa Birliği ve uluslararası ilişkiler alanında geniş bir akademik kariyere sahiptir. Peki, Çağrı Erhan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

ÇAĞRI ERHAN KİMDİR?

Prof. Dr. Çağrı Erhan, 1972 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatına Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde başlamış ve burada lisans eğitimini tamamlamıştır. Uzmanlık alanı, uluslararası ilişkiler ve Avrupa Birliği üzerine yoğunlaşmış olup, akademik kariyerine aynı üniversitede devam etmiştir. Çağrı Erhan, Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (ATAUM) müdürlüğünü yapmış, ayrıca Karşılaştırmalı Uluslararası Siyaset Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmüştür.

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ÇAĞRI ERHAN KARİYERİ

Çağrı Erhan, uluslararası ilişkiler alanındaki akademik kariyerinin yanı sıra, bir dizi önemli kurumsal ve akademik görevde bulunmuştur. 2009 yılında profesörlük unvanını almış ve bir süre sonra çeşitli stratejik araştırma merkezlerinde aktif olarak yer almıştır. Erhan, TRT ve SkyTurk gibi televizyon kanallarında yorumculuk ve sunuculuk yapmış, ayrıca Türkiye Gazetesi’nde diplomatik analizler yazmıştır. Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde yaptığı çalışmalarla tanınmış ve Avrupa Birliği ile ilgili birçok projede yer almıştır. 28 Şubat 2025 tarihinde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atanarak, siyasi kariyerinde yeni bir aşamaya geçmiştir.

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#Çağrı Erhan#Cumhurbaşkanı Başdanışmanı#Siyaset Bilimci

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