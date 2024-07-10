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Buzdolabı neden soğutmaz? Buzdolabı çalışıyor ama soğutmuyorsa ne yapmalı?

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Buzdolabı neden soğutmaz Buzdolabı çalışıyor ama soğutmuyorsa ne yapmalı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2024 12:55

Buzdolapları üzerinden yaşanan sorunlar içerisinde alt kısmın soğutmama durumu gelmektedir. Bir buzdolabının soğutmaması birçok farklı nedenle olabilir. Özellikle bana birtakım durumlar sebep olurken, aynı zamanda çözüm yöntemleri de bulunmaktadır. Peki, buzdolabının altı neden soğutmaz? Soğukluk ayarı ile dolabın altı nasıl soğutulur detayları ile derledik.

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Buzdolabı kapsamlı teknolojiye sahip beyaz eşyalar içerisinde en çok kullanılan ürün olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda değişik bölmeleri üzerinden soğutma sistemlerinde birtakım sorunlar meydana gelebilmektedir. Özellikle buzdolabının alt kısmının bazı durumlarda neden soğutmadığı merak edilen konular içerisinde yer alıyor. 

BUZDOLABININ ALTI NEDEN SOĞUTMAZ?

Buzdolabının alt kısmı soğutmadığı vakit bu konuda birçok farklı neden ön plana çıkmaktadır. Ancak bu sorundan önce ilk olarak bazı kısımların kontrol edilmesi gerekir. Örneğin buzdolabının üst kapak butonunun çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir. Bu buton çalışmadığı zamanlarda sistem açık şekilde devreye girer ve bu da buzdolabının alt kısmının soğutmamasına neden olur. 

Aynı zamanda makinenin defrost rezistansının bozulması da sorunlar içerisinde yer almaktadır. Fan bölgesindeki hava kanallarının tıkanması yine buzdolabının alt bölümden soğutmasını engeller. Bu nedenlerden dolayı buzdolabı çoğu zaman alt bölümden soğutma gerçekleştirmez ve bu da mutlaka düzeltilmesi gereken problemler içerisinde yer alır. 

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SOĞUKLUK AYARI İLE DOLABIN ALTI NASIL SOĞUTULUR? 

Buzdolabının soğutucu kısmındaki kapağı açıldığı vakit, yan veya arka tarafta bir termostat düğmesi ile beraber çevresindeki göstergeler ortaya çıkar. Eğer bu konuda ortalama bir soğukluk tercih ediliyorsa genelde 4 derece yeterli olmaktadır. Ancak en soğuk konum tercih ediliyor ise o zaman 2 derece getirmek önemli bir etki sağlayacaktır. Bu doğrultuda soğukluk ayarı ile beraber dolabın alt kısmını bu şekilde soğutma imkanı elde edilebilir. 

Özellikle bir süre boyunca 2 derecede tutmak, buzdolabının etkin bir biçimde alt bölümünden soğutma yaratmasına olanak tanır. Daha sonra alt kısım soğuduğu vakit, yeniden normal dereceye getirmek suretiyle 4 derecede bırakma durumu değerlendirilebilir. Eğer bu işe yaramıyorsa mutlaka bir servis üzerinden destek almak ve bu sorunu gidermek büyük öneme sahiptir. Özellikle yiyeceklerin konduğu beyaz eşya olması ile beraber her zaman çalışır durumda olmalıdır.

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