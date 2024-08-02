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Buse Savaşkan kimdir, nereli, kaç yaşında? Buse Savaşkan'ın boyu kaç?

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Buse Savaşkan kimdir, nereli, kaç yaşında Buse Savaşkanın boyu kaç
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2024 13:31

Buse Savaşkan kimdir sorusu, hayatı ve biyografisi hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Atletizmle ilgilenen Kıbrıslı Türk sporcu, yüksek atlama branşında uzmanlaşmıştır. ENKA Spor Kulübü'nde yarışan Savaşkan, Türkiye şampiyonlukları ve uluslararası başarılarıyla dikkat çekmektedir. Peki, Buse Savaşkan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

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Buse Savaşkan, atletizm alanında yüksek atlama branşında Türkiye'yi temsil eden başarılı bir sporcudur. Birçok uluslararası yarışmaya katılan Savaşkan, Türkiye şampiyonluklarıyla dikkat çekmiştir. Peki, Buse Savaşkan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

BUSE SAVAŞKAN KİMDİR?

Buse Savaşkan, 24 Şubat 1999 doğumlu Kıbrıslı Türk bir atlettir. Yüksek atlama branşında yarışmaktadır ve ENKA Spor Kulübü adına yarışmalara katılmaktadır. İlk uluslararası deneyimini 2016 yılında yaşamış ve bu tarihten itibaren birçok önemli turnuvada yer almıştır.

BUSE SAVAŞKAN KARİYERİ

Buse Savaşkan, 2016 yılında Tiflis'te düzenlenen Avrupa Gençler Atletizm Şampiyonası'na katılarak uluslararası arenada boy göstermeye başlamıştır. 2021 yılında İstanbul'da düzenlenen Balkan Salon Şampiyonası'nda bronz madalya kazanmıştır. Ayrıca, 2020'de açık havada ve 2021'de salonda Türkiye şampiyonu olmuştur.

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BUSE SAVAŞKAN BOYU KAÇ?

Buse Savaşkan'ın boyu 1,88'dir.

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