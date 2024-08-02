Buse Savaşkan kimdir, nereli, kaç yaşında? Buse Savaşkan'ın boyu kaç?

Haberin Devamı

Buse Savaşkan, atletizm alanında yüksek atlama branşında Türkiye'yi temsil eden başarılı bir sporcudur. Birçok uluslararası yarışmaya katılan Savaşkan, Türkiye şampiyonluklarıyla dikkat çekmiştir. Peki, Buse Savaşkan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

BUSE SAVAŞKAN KİMDİR?

Buse Savaşkan, 24 Şubat 1999 doğumlu Kıbrıslı Türk bir atlettir. Yüksek atlama branşında yarışmaktadır ve ENKA Spor Kulübü adına yarışmalara katılmaktadır. İlk uluslararası deneyimini 2016 yılında yaşamış ve bu tarihten itibaren birçok önemli turnuvada yer almıştır.

BUSE SAVAŞKAN KARİYERİ

Buse Savaşkan, 2016 yılında Tiflis'te düzenlenen Avrupa Gençler Atletizm Şampiyonası'na katılarak uluslararası arenada boy göstermeye başlamıştır. 2021 yılında İstanbul'da düzenlenen Balkan Salon Şampiyonası'nda bronz madalya kazanmıştır. Ayrıca, 2020'de açık havada ve 2021'de salonda Türkiye şampiyonu olmuştur.

Haberin Devamı

BUSE SAVAŞKAN BOYU KAÇ?

Buse Savaşkan'ın boyu 1,88'dir.