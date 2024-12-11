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Burskoop sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? Bursa Büyükşehir Belediyesi burs sonuçları sorgulama ekranı

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#Bursa#Burskoop#Burskoop Sonuçları
Burskoop sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir Bursa Büyükşehir Belediyesi burs sonuçları sorgulama ekranı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2024 12:00

Bursa Büyükşehir Belediyesi burs sonuçları, 14 Ekim'de tamamlanan başvuru sürecinin ardından merak konusu oldu. Öğrenci başına meslek liseleri için toplam 9000 TL, üniversiteler için ise toplam 18000 TL burs desteği sağlayacak olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, meslek lisesi okuyan Bursalı öğrencilerden başvuru yapanları bu kapsamda tutacak. Peki, Burskoop burs sonuçları açıklandı mı? İşte, detaylar

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Burskoop sonuçları açıklandı mı sorusu, burs başvurusunda bulunan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Toplam 9 ila 18 bin TL arası ödeme alacak olan öğrenciler, ilk ödemelerini ise gelecek hafta içerisinde alacak. Peki, Burskoop burs sonuçları açıklandı mı? İşte, o detaylar

BURSKOOP SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Burskoop sonuçları 11 Aralık tarihinde açıklandı.

BURSKOOP ÖDEMESİ NE ZAMAN?

2024-2025 eğitim-öğretim döneminde ödemeler yılda 3 kez (ARALIK-MART-HAZİRAN) yapılacak.

BURSKOOP BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Bursa il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak,

3. Bursa il sınırları içindeki örgün örgün eğitim veren Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde;  

  • Bilişim Teknolojileri
  • Biyomedikal Cihaz Teknolojileri
  • Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
  • Elektrik-Elektronik Teknolojisi
  • Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri
  • Gemi Yapımı
  • Gıda Teknolojisi
  • Grafik ve Fotoğraf
  • Güzellik Hizmetleri
  • Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
  • Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği
  • İnşaat Teknolojisi
  • Kimya Teknolojisi
  • Konaklama ve Seyahat Hizmetleri
  • Laboratuvar Hizmetleri
  • Makine ve Tasarım Teknolojisi
  • Matbaa Teknolojisi
  • Metal Teknolojisi
  • Metalürji Teknolojisi
  • Mikro mekanik
  • Mobilya ve İç Mekân Tasarımı
  • Moda Tasarım Teknolojileri
  • Motorlu Taşıtlar Teknolojisi
  • Muhasebe ve Finansman
  • Plastik Teknolojisi
  • Raylı Sistemler Teknolojisi
  • Sağlık Hizmetleri
  • Tarım
  • Tekstil Teknolojisi
  • Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme
  • Uçak Bakım
  • Ulaştırma Hizmetleri
  • Yenilenebilir Enerji Teknolojileri
  • Yiyecek-İçecek Hizmetleri

alanlarının herhangi birinde 9. sınıf öğrencisi olmak,

4. Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,

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5. Sosyoekonomik açıdan ihtiyaç sahibi olmak.

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