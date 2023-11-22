Burskoop sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? Bursa Büyükşehir Belediyesi burs sonuçları sorgulama ekranı

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Burskoop sonuçları açıklandı mı sorusu, burs başvurusunda bulunan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Aylık 750 TL ödeme alacak olan öğrenciler, ilk ödemelerini ise gelecek hafta içerisinde alacak. Peki, Burskoop burs sonuçları açıklandı mı? İşte, o detaylar

BURSKOOP SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Burskoop sonuçlarının 23 Kasım tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

BURSKOOP ÖDEMESİ NE ZAMAN?

2023-2024 öğretim döneminin kasım ila haziran ayları arasında, her ayın 28 ila 31’inci günlerinde öğrencilerin IBAN numaralarına 750 (yediyüzelli) TL yatırılacaktır.

BURSKOOP BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Bursa il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak,

3. Bursa il sınırları içindeki örgün örgün eğitim veren Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde;

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Bilişim Teknolojileri

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

Elektrik-Elektronik Teknolojisi

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri

Gemi Yapımı

Gıda Teknolojisi

Grafik ve Fotoğraf

Güzellik Hizmetleri

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Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği

İnşaat Teknolojisi

Kimya Teknolojisi

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri

Laboratuvar Hizmetleri

Makine ve Tasarım Teknolojisi

Matbaa Teknolojisi

Metal Teknolojisi

Metalürji Teknolojisi

Mikro mekanik

Mobilya ve İç Mekân Tasarımı

Moda Tasarım Teknolojileri

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Muhasebe ve Finansman

Plastik Teknolojisi

Raylı Sistemler Teknolojisi

Sağlık Hizmetleri

Tarım

Tekstil Teknolojisi

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme

Uçak Bakım

Ulaştırma Hizmetleri

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri

Yiyecek-İçecek Hizmetleri

alanlarının herhangi birinde 9. sınıf öğrencisi olmak,

4. Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,

5. Sosyoekonomik açıdan ihtiyaç sahibi olmak.