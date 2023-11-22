Burskoop sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? Bursa Büyükşehir Belediyesi burs sonuçları sorgulama ekranı

Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2023 14:06
Bursa Büyükşehir Belediyesi burs sonuçları, 22 Kasım'da tamamlanan başvuru sürecinin ardından merak konusu oldu. Öğrenci başına 750 TL burs desteği sağlayacak olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, meslek lisesi okuyan Bursalı öğrencilerden başvuru yapanları bu kapsamda tutacak. Peki, Burskoop burs sonuçları açıklandı mı? İşte, detaylar
Burskoop sonuçları açıklandı mı sorusu, burs başvurusunda bulunan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Aylık 750 TL ödeme alacak olan öğrenciler, ilk ödemelerini ise gelecek hafta içerisinde alacak. Peki, Burskoop burs sonuçları açıklandı mı? İşte, o detaylar
BURSKOOP SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Burskoop sonuçlarının 23 Kasım tarihine kadar açıklanması bekleniyor.
BURSKOOP ÖDEMESİ NE ZAMAN?
2023-2024 öğretim döneminin kasım ila haziran ayları arasında, her ayın 28 ila 31’inci günlerinde öğrencilerin IBAN numaralarına 750 (yediyüzelli) TL yatırılacaktır.
BURSKOOP BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Bursa il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak,
3. Bursa il sınırları içindeki örgün örgün eğitim veren Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde;
- Bilişim Teknolojileri
- Biyomedikal Cihaz Teknolojileri
- Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
- Elektrik-Elektronik Teknolojisi
- Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri
- Gemi Yapımı
- Gıda Teknolojisi
- Grafik ve Fotoğraf
- Güzellik Hizmetleri
- Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
- Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği
- İnşaat Teknolojisi
- Kimya Teknolojisi
- Konaklama ve Seyahat Hizmetleri
- Laboratuvar Hizmetleri
- Makine ve Tasarım Teknolojisi
- Matbaa Teknolojisi
- Metal Teknolojisi
- Metalürji Teknolojisi
- Mikro mekanik
- Mobilya ve İç Mekân Tasarımı
- Moda Tasarım Teknolojileri
- Motorlu Taşıtlar Teknolojisi
- Muhasebe ve Finansman
- Plastik Teknolojisi
- Raylı Sistemler Teknolojisi
- Sağlık Hizmetleri
- Tarım
- Tekstil Teknolojisi
- Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme
- Uçak Bakım
- Ulaştırma Hizmetleri
- Yenilenebilir Enerji Teknolojileri
- Yiyecek-İçecek Hizmetleri
alanlarının herhangi birinde 9. sınıf öğrencisi olmak,
4. Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,
5. Sosyoekonomik açıdan ihtiyaç sahibi olmak.