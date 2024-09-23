Bursa'da eğitim uçağı nereye düştü? Bursa'da düşen eğitim uçağının modeli nedir? İşte son durum

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Bursa'da eğitim için havalanan uçak düştü. Kaza sonrası öğretmen pilot ve öğretmen pilot adayı hayatını kaybetti. Kazanın ardından bölgeye kaza kırım ekipleri intikal ederken bölge sakinleri başta olmak üzere kamuoyunda kazayla ilgili detaylar merak edilip araştırılıyor. En çok sorgulananlar arasında ise "Bursa'da eğitim uçağı nereye düştü? Bursa'da düşen eğitim uçağının modeli nedir?" sorularının cevabı ilk sırlarda yer alıyor. İşte kazayla ilgili son durum...

EĞİTİM UÇAĞI BURSA'DA NEREYE DÜŞTÜ?

İki kişinin hayatını kaybettiği kaza Bursa'nın Yenişehir ilçesinde saat 08.10'da meydana geldi.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Bursa Yenişehir Havaalanı apron kısmına 23.09.2024 günü saat 08.10'da özel bir uçuş okuluna ait 2 kişilik eğitim uçağı düşmüş, kazada 2 pilot hayatını kaybetmiştir. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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DÜŞEN EĞİTİM UÇAĞININ MODELİ BELLİ OLDU MU?

Düşen eğitim uçağının modeli henüz belli olmadı. Detaylar belli olduğunda sizlerle paylaşacağız.