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Bunaltıcı sıcaklar geri geliyor | Meteoroloji son hava durumu tahminleri il il yayınlandı! Yarın (19 Ağustos) hava nasıl olacak? Yangın bölgesinde yağmur var mı?

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Yarın Hava Nasıl Olacak
Bunaltıcı sıcaklar geri geliyor | Meteoroloji son hava durumu tahminleri il il yayınlandı Yarın (19 Ağustos) hava nasıl olacak Yangın bölgesinde yağmur var mı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2024 23:07

Son hava durumu tahminleri il il Meteoroloji tarafından yayınlandı. İzmir, Manisa, Muğla, Aydın gibi illerde orman yangınları ile mücadele sürerken, yeni hafta için sıcak hava uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre yeni haftada sıcaklıkların iç kesimlerde 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Erzurum, Kars ve Ardahan kesimlerinde ise sağanak yağış görülecek. Peki, yarın hava nasıl olacak? Yangın bölgesinde yağmur ve rüzgar var mı? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 19 Ağustos hava durumu raporu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzurum, Kars ve Ardahan kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 22°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

Bunaltıcı sıcaklar geri geliyor | Meteoroloji son hava durumu tahminleri il il yayınlandı Yarın (19 Ağustos) hava nasıl olacak Yangın bölgesinde yağmur var mı

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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AFYONKARAHİSAR 16°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 22°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 24°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, Adana'nın kuzey kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 36°C
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı

ANTALYA 26°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 19°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

Bunaltıcı sıcaklar geri geliyor | Meteoroloji son hava durumu tahminleri il il yayınlandı Yarın (19 Ağustos) hava nasıl olacak Yangın bölgesinde yağmur var mı

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 19°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 15°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 16°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

KONYA 18°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 15°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP 22°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 19°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

Bunaltıcı sıcaklar geri geliyor | Meteoroloji son hava durumu tahminleri il il yayınlandı Yarın (19 Ağustos) hava nasıl olacak Yangın bölgesinde yağmur var mı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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AMASYA 20°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ARTVİN 19°C, 35°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 22°C, 31°C
Az bulutlu

TRABZON 24°C, 29°C
Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 14°C, 30°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 11°C, 30°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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MALATYA 22°C, 39°C
Az bulutlu

VAN 16°C, 30°C
Parçalı bulutlu

Bunaltıcı sıcaklar geri geliyor | Meteoroloji son hava durumu tahminleri il il yayınlandı Yarın (19 Ağustos) hava nasıl olacak Yangın bölgesinde yağmur var mı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 22°C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 24°C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 26°C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 29°C, 41°C
Az bulutlu

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