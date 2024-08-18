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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzurum, Kars ve Ardahan kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 22°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 16°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 22°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 24°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, Adana'nın kuzey kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 36°C
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı
ANTALYA 26°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 25°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 19°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 19°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI 15°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 16°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 18°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 15°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP 22°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 19°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 20°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ARTVİN 19°C, 35°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 22°C, 31°C
Az bulutlu
TRABZON 24°C, 29°C
Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 14°C, 30°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 11°C, 30°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 22°C, 39°C
Az bulutlu
VAN 16°C, 30°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 22°C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 24°C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 26°C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 29°C, 41°C
Az bulutlu