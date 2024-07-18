Bunaltıcı sıcaklar geliyor! İstanbul Valiliği'nden son dakika uyarı | Yarın (19 Temmuz) hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji il il hava durumu tahminleri...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Edirne, Kırklareli, Bolu, Karabük, Amasya, Ordu ve Hakkari çevreleri ile Van’ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzey ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN SICAK HAVA UYARISI

Öte yandan İstanbul Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

İstanbul’da hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyretmesi,

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İstanbul’da beklenen en yüksek sıcaklığın 34-36 °C aralığında olması tahmin ediliyor.

Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un kuzeybatısı (Çatalca) çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BURSA 23°C, 37°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

EDİRNE 26°C, 37°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 26°C, 35°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde Çatalca çevreleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

KOCAELİ 25°C, 36°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

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A.KARAHİSAR 19°C, 33°C

Az bulutlu

DENİZLİ 27°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 29°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 29°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 27°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 29°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 26°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 22°C, 34°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güney ve doğusunnda kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

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ANKARA 20°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 20°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 17°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT 17°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 16°C, 33°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 21°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 26°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 23°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

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ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Amasya ve Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA 20°C, 36°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 19°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 25°C, 33°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 23°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri ve Hakkâri çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) öğleden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzey ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 13°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın öğleden sonra kuzey ve doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KARS 13°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın, öğleden sonra kuzey ve doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA 20°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 15°C, 29°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 25°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 24°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 27°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 29°C, 40°C

Az bulutlu ve açık