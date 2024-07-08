Bulgaristan vize istiyor mu? Bulgaristan'a kimlikle ve pasaportsuz gidilebiliyor mu?

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Bulgaristan 180 gün içerisinde 90 güne kadar seyahat edecek şekilde bir seyahat olması halinde Türkiye'den vize istemez. Aynı zamanda 30 güne kadar olan seyahatler için hizmet pasaportu olan kişiler ile diplomatik pasaportu olan kişiler de vizeden muaftır.



BULGARİSTAN VİZE İSTİYOR MU?



Bulgaristan'ın vize isteyip istemediği merak edilen konulardan biridir. Özellikle ülkemizden Bulgaristan'a seyahat edecek kişiler vizeye ihtiyaç olup olmadığını araştırmaktadır. Bulgaristan, 180 günü içinde toplam 90 güne kadar olan seyahatler için ülkemiz vatandaşlarından herhangi bir vize istemez. Fakat 90 günü aşkın seyahatler için vize zorunluluğu vardır ve bunun için de Bulgaristan Konsolosluğuna başvurmak ve Bulgaristan vizesi almak gerekir. Aynı zamanda diplomatik pasaportu ve hizmet pasaportu olan kişilerden de 30 günü aşmamak kaydı ile yapılan seyahatlerde vize istenmez.



TÜRKİYE'DEN BULGARİSTAN'A SEYAHAT İÇİN VİZE ALMAK GEREKİYOR MU?



Türkiye'den Bulgaristan'a seyahat ederken vize gerekip gerekmediği merak edilen konulardan biridir. Bulgaristan, 180 gün içinde 90 günden fazla olmamak kaydı ile yapılan seyahatler için kişileri vizeden muaf tutar. Yalnızca 90 günden fazla olan seyahatler için kişilerden vize talep edilir. Bu kişilerin yolculuktan önce Bulgaristan Konsolosluğuna gitmeleri ve kendilerine Bulgaristan vizeleri çıkarmaları gerekir. Bu sayede daha kolay bir yolculuk geçirmek mümkündür.