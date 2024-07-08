×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

Bulgaristan vize istiyor mu? Bulgaristan'a kimlikle ve pasaportsuz gidilebiliyor mu?

Güncelleme Tarihi:

#Bulgaristan#Bulgaristan Vize İstiyor Mu#Bulgaristan Kimlikle Gidilir Mi
Bulgaristan vize istiyor mu Bulgaristana kimlikle ve pasaportsuz gidilebiliyor mu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2024 17:13

Bulgaristan vize istiyor mu istemiyor mu merak edilen ve sık sık internetten üzerinden araştırılan ülkelerden biridir. Özellikle Türkiye'den Bulgaristan'a seyahat edecek olan kişiler tarafından vize istenip istenmediği araştırılan konular arasındadır. Bu bakımdan Bulgaristan hakkında vize isteyip istemediğini öğrenebilir ve gerektiğinde bu bilgileriniz ile rahatlıkla hareket edebilirsiniz. Bulgaristan vize istiyor mu? Türkiye'den Bulgaristan'a seyahat için vize almak gerekiyor mu merak edilen tüm detayları ile sizler için derledik.

Haberin Devamı

Bulgaristan 180 gün içerisinde 90 güne kadar seyahat edecek şekilde bir seyahat olması halinde Türkiye'den vize istemez. Aynı zamanda 30 güne kadar olan seyahatler için hizmet pasaportu olan kişiler ile diplomatik pasaportu olan kişiler de vizeden muaftır.

BULGARİSTAN VİZE İSTİYOR MU?

Bulgaristan'ın vize isteyip istemediği merak edilen konulardan biridir. Özellikle ülkemizden Bulgaristan'a seyahat edecek kişiler vizeye ihtiyaç olup olmadığını araştırmaktadır. Bulgaristan, 180 günü içinde toplam 90 güne kadar olan seyahatler için ülkemiz vatandaşlarından herhangi bir vize istemez. Fakat 90 günü aşkın seyahatler için vize zorunluluğu vardır ve bunun için de Bulgaristan Konsolosluğuna başvurmak ve Bulgaristan vizesi almak gerekir. Aynı zamanda diplomatik pasaportu ve hizmet pasaportu olan kişilerden de 30 günü aşmamak kaydı ile yapılan seyahatlerde vize istenmez.

TÜRKİYE'DEN BULGARİSTAN'A SEYAHAT İÇİN VİZE ALMAK GEREKİYOR MU?

Türkiye'den Bulgaristan'a seyahat ederken vize gerekip gerekmediği merak edilen konulardan biridir. Bulgaristan, 180 gün içinde 90 günden fazla olmamak kaydı ile yapılan seyahatler için kişileri vizeden muaf tutar. Yalnızca 90 günden fazla olan seyahatler için kişilerden vize talep edilir. Bu kişilerin yolculuktan önce Bulgaristan Konsolosluğuna gitmeleri ve kendilerine Bulgaristan vizeleri çıkarmaları gerekir. Bu sayede daha kolay bir yolculuk geçirmek mümkündür.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bulgaristan#Bulgaristan Vize İstiyor Mu#Bulgaristan Kimlikle Gidilir Mi

BAKMADAN GEÇME!

Bulgaristan vize istiyor mu Bulgaristana kimlikle ve pasaportsuz gidilebiliyor mu

Bulgaristan vize istiyor mu? Bulgaristan'a kimlikle ve pasaportsuz gidilebiliyor mu?

#Bulgaristan
Dinozor Avı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler Dinozor Avı film oyuncuları

Dinozor Avı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Dinozor Avı film oyuncuları

#Dinozor Avı
ADLİ TATİL BAŞLIYOR || 2024 Adli Tatil başlangıcı ne zaman Tarih netleşti, yargıda işi olanlar dikkat

ADLİ TATİL BAŞLIYOR || 2024 Adli Tatil başlangıcı ne zaman? Tarih netleşti, yargıda işi olanlar dikkat!

#Adli Tatil
NET SSK, BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA (Yeni zam tablosu-güncel) || Temmuz zammı ile emekli maaşı şu an ne kadar oldu Emekliye refah payı verilecek mi

NET SSK, BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA (Yeni zam tablosu-güncel) || Temmuz zammı ile emekli maaşı şu an ne kadar oldu? Emekliye refah payı verilecek mi?

#Emekli Maaş Zammı Temmuz 2024
Türkiye-Hollanda voleybol maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta oynanacak Filenin Sultanları Türkiye maçı tarih bilgisi

Türkiye-Hollanda voleybol maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta oynanacak? Filenin Sultanları Türkiye maçı tarih bilgisi!

#Filenin Sultanları

EN SON HABERLER

Bulgaristan vize istiyor mu Bulgaristana kimlikle ve pasaportsuz gidilebiliyor mu

Bulgaristan vize istiyor mu? Bulgaristan'a kimlikle ve pasaportsuz gidilebiliyor mu?

#Bulgaristan
Dinozor Avı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler Dinozor Avı film oyuncuları

Dinozor Avı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Dinozor Avı film oyuncuları

#Dinozor Avı
ADLİ TATİL BAŞLIYOR || 2024 Adli Tatil başlangıcı ne zaman Tarih netleşti, yargıda işi olanlar dikkat

ADLİ TATİL BAŞLIYOR || 2024 Adli Tatil başlangıcı ne zaman? Tarih netleşti, yargıda işi olanlar dikkat!

#Adli Tatil
NET SSK, BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA (Yeni zam tablosu-güncel) || Temmuz zammı ile emekli maaşı şu an ne kadar oldu Emekliye refah payı verilecek mi

NET SSK, BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA (Yeni zam tablosu-güncel) || Temmuz zammı ile emekli maaşı şu an ne kadar oldu? Emekliye refah payı verilecek mi?

#Emekli Maaş Zammı Temmuz 2024
Türkiye-Hollanda voleybol maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta oynanacak Filenin Sultanları Türkiye maçı tarih bilgisi

Türkiye-Hollanda voleybol maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta oynanacak? Filenin Sultanları Türkiye maçı tarih bilgisi!

#Filenin Sultanları