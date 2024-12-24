Bugünkü Resmi Gazete kararları 24 Aralık 2024 | Resmi Gazete atama kararları neler? Yeni yılda uygulanacak çevre cezaları belli oldu!

Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2024 01:54
Resmi Gazete kararları 24 Aralık 2024 belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, atama kararları ve yeni yönetmeliklerin de yer aldığı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ yayınlandı. Çevre Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında uygulanacak idari para cezaları, 2025 yılı için belirlenen %43,93’lük yeniden değerleme oranı doğrultusunda artırıldı. Peki, bugünkü Resmi Gazete atama kararları neler? İşte, 24 Aralık 2024 Resmi Gazete kararları ve ayrıntılı bilgiler.