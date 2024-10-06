Bugün otobüsler neden ücretsiz? İETT 6 Ekim ücretsiz geçiş neden yapılıyor?

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Bugün otobüslerin ücretsiz olmasının nedeni, 6 Ekim tarihinin İstanbul tarihinde önemli bir yere sahip olmasında yatıyor. İstanbul'un ulaşım ağının en önemli parçalarından olan metrobüs, otobüs, metro ağları bugün ücretsiz kullanıma sunuluyor. Peki, bugün otobüsler, metro ve metrobüs neden ücretsiz? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

BUGÜN OTOBÜSLER NEDEN ÜCRETSİZ?

6 Ekim 2024'te İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olarak kullanılabiliyor çünkü bugün, İstanbul'un işgalden kurtuluşunun 101. yılı kutlanıyor. Her yıl 6 Ekim'de, İstanbul’un Kurtuluşu'nun yıldönümü dolayısıyla, İstanbul'daki otobüs, metro, metrobüs gibi toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet veriyor. Ancak bazı özel hatlar (örneğin, Adalar elektrikli hatları ve havalimanı hatları) bu ücretsiz uygulamaya dahil değil​