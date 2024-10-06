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Bugün otobüsler neden ücretsiz? İETT 6 Ekim ücretsiz geçiş neden yapılıyor?

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#Metro Neden Ücretsiz#Otobüs Neden Ücretsiz#Metrobüs Neden Ücretsiz
Bugün otobüsler neden ücretsiz İETT 6 Ekim ücretsiz geçiş neden yapılıyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2024 09:37

Bugün otobüsler, metrolar, metrobüs neden ücretsiz sorusu, 6 Ekim sabah saatleri itibariyle gündemde yer alıyor. Ulaşımlarını sağlamak üzere metro, metrobüs ve otobüse binerek ulaşım kartlarını okutan vatandaşlar, ücretsiz geçiş uyarısı almalarının ardından bunun nedenini araştırmaya başladı. Peki Bugün otobüsler neden ücretsiz? İETT 6 Ekim ücretsiz geçiş neden yapılıyor? İşte, o detaylar

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Bugün otobüslerin ücretsiz olmasının nedeni, 6 Ekim tarihinin İstanbul tarihinde önemli bir yere sahip olmasında yatıyor. İstanbul'un ulaşım ağının en önemli parçalarından olan metrobüs, otobüs, metro ağları bugün ücretsiz kullanıma sunuluyor. Peki, bugün otobüsler, metro ve metrobüs neden ücretsiz? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

BUGÜN OTOBÜSLER NEDEN ÜCRETSİZ?

6 Ekim 2024'te İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olarak kullanılabiliyor çünkü bugün, İstanbul'un işgalden kurtuluşunun 101. yılı kutlanıyor. Her yıl 6 Ekim'de, İstanbul’un Kurtuluşu'nun yıldönümü dolayısıyla, İstanbul'daki otobüs, metro, metrobüs gibi toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet veriyor. Ancak bazı özel hatlar (örneğin, Adalar elektrikli hatları ve havalimanı hatları) bu ücretsiz uygulamaya dahil değil​

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