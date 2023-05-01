Bugün kuyumcular açık mı, kaça kadar açık? 1 Mayıs kuyumcular çalışıyor mu? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kuyumcu çalışma saatleri

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 2023 yılında pazartesi gününe denk geldi. Bu nedenle resmi tatil 3 güne çıktı. 1 Mayıs dünyada pek çok ülkede, resmî tatil olarak kabul edilmektedir. 1 Mayıs resmi tatil mi, hangi gün araştırmaları özel sektör ve kamu çalışanlarının yanı sıra kuyumcular için de araştırılıyor. Peki, bugün kuyumcular açık mı, kaça kadar açık? 1 Mayıs kuyumcular çalışıyor mu?

1 MAYIS'TA KUYUMCULAR AÇIK MI?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kuyumcuların açık olup olmadığı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz yıl kuyumcular 1 Mayıs'ta açıktı.

KUYUMCULAR 1 MAYIS'TA KAÇA KADAR AÇIK?

1 Mayıs'ta çalışma saatleri kuyumcunun bulunduğu semte ve ilçeye göre farklılık gösteriyor. Özellikle AVM içerisindeki kuyumcular, AVM çalışma saatleri olan 09:00- 22:00 arası açık oluyor.