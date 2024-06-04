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BRICS nedir, üyeleri kimler? BRICS ne zaman kuruldu? İşte BRICS ülkeleri isimleri

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BRICS nedir, üyeleri kimler BRICS ne zaman kuruldu İşte BRICS ülkeleri isimleri
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2024 16:25

BRICS, önemli organizasyonlardan birisidir. Temelinde Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin bir araya gelmesiyle oluşan BRICS ülkeleri, yüz ölçümü bakımından dünyanın 3'te 1'lik kısmını elinde bulunduruyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin BRICS grubuna katılma konusundaki ilgisini memnuniyetle karşıladığını ve bu konunun birliğin zirvesinin gündemine taşınacağını duyurdu. Bu nedenle Brics Türkiye ilişkisi merak ediliyor. Peki, BRICS nedir, üyeleri kimler? BRICS ne zaman kuruldu? İşte Brics ülkeleri isimleri....

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Rusya'nın Nijniy Novgorod kentinde 10-11 Haziran'da BRICS ülkeleri dışişleri bakanları toplantısı düzenlenecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da BRICS toplantısına katılacağını belirtmişti. BRICS üyeleri kimler? BRICS ne zaman kuruldu? İşte BRICS ülkeleri isimleri

BRICS nedir, üyeleri kimler BRICS ne zaman kuruldu İşte BRICS ülkeleri isimleri

BRICS NEDİR; ÜYELERİ KİMLER?

BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti) terimi, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın ekonomilerini kastetmek için kullanılır. BRICS, bu ülkelerin İngilizce isimlerinin baş harflerinden oluşur (Brasil, Russia, India, China, South Africa). BRICS ülkeleri hızlı bir gelişim içerisindedirler ve 2050 dünyasında önemli konumları bulunacaktır.

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2011 yılında Güney Afrika Cumhuriyeti’nin birliğe katılmasına kadar orijinal dört üye BRIC (ya da İngilizce “the BRICs”) olarak adlandırılmıştı. Aynı yıl Çin’in Sanya kentinde düzenlenen zirveye Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma’nın da katılımı ile BRIC grubu adını BRICS olarak değiştirdi.

BRICS nedir, üyeleri kimler BRICS ne zaman kuruldu İşte BRICS ülkeleri isimleri

BRICS ÜLKELERİ

BRICS ülkeleri, bulundukları bölgelerin bölgesel ilişkileri üzerindeki önemli nüfuz potansiyeliyle tanınırlar ve beş ülkenin hepsi G20 üyesidir. 2009’dan beri BRICS ülkeleri yıllık olarak resmi zirvelerde temaslarını sürdürmektedirler. Bu zirvelerden sonuncusu 9. BRICS Ülkeleri Zirvesi Eylül 2017’de Çin’in ev sahipliğiyle Xiamen şehrinde yapıldı. Bir sonraki zirve ise Temmuz 2018’de Güney Afrika Cumhuriyeti’nde yapıldı. BRICS ülkeleri terimi Güney Kore, Meksika, Türkiye gibi BRICS ülkeleriyle daha sonra ekonomik iş birliği veya ortaklık yapma kararı almış ülkeleri kapsamamaktadır. 2015 yılı itibarıyla beş BRICS ülkesi dünya nüfusunun 3.1 milyarını (%41’ini) temsil etmektedir. 24. sırada olan Güney Afrika Cumhuriyeti dışında tüm üyeler nüfuslarına göre ülkeler sıralamasında ilk 10’da bulunmaktadır. 2018 yılı itibarıyla bu beş ülke toplamda 18 trilyon $ GSYİH’ye sahipler. Bu rakam dünya üzerinde 2018 yılı içerisinde üretilen tüm mal ve hizmetlerin değer toplamının yaklaşık %23.2’sini oluşturmaktadır. Hızla büyümekte olan ekonomilere sahip olan bu ülkeler son yıllarda övgülere olduğu kadar eleştirilere de konu oldular.

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BRICS ülkeleri arasındaki ikili ilişkiler eşitlik, karşılıklı olarak devlet işlerine karışmama ve ortak fayda ilkeleri üzerine kuruludur.

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