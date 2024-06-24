Brawl Stars kutular ne zaman geri gelecek? 2024 yılının büyük sürprizi: MEGA KUTU

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Brawl Stars kutularının oyuna ne zaman geri döneceği konusu, birçok oyuncu tarafından merak ediliyor. Geliştiriciler tarafından yapılan açıklamalara göre, kutu sistemi oyuna geri dönecek ve oyuncular bu kutuları ücretsiz olarak elde edebilecekler.

BRAWL STARS KUTULAR NE ZAMAN GERİ GELECEK?

Brawl Stars yönetimi tarafından, kutuların oyuna tam olarak ne zaman geri döneceği konusunda kesin bir tarih verilmedi​.

Bazı tahminlere göre, kutuların geri dönüşü Temmuz ayı içerisinde gerçekleşebilir​.

Brawl Stars'ta kutular, oyun içinde ödüller kazanmak ve ilerleme kaydetmek için önemli bir unsurdu. Bu kutular, normal kutular, büyük kutular, mega kutular ve Brawl Pass kutuları gibi çeşitli türlerde olabiliyor ve farklı ödüller sunabiliyordu​.