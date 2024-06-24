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Brawl Stars kutular ne zaman geri gelecek? 2024 yılının büyük sürprizi: MEGA KUTU

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#Brawl Stars#Brawl Stars Kutular#Brawl Stars Mega Kutu
Brawl Stars kutular ne zaman geri gelecek 2024 yılının büyük sürprizi: MEGA KUTU
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2024 12:19

Brawl Stars Mega Kutu haberi, oyunu tutkuyla oynayan pek çok oyunsever için sürpriz niteliğinde oldu. Geçtiğimiz yıllarda oyun içerisinde bulunan hediye kutular, bir süre sonra oyun akışından kaldırılmış ve oyunseverler tarafından üzüntüyle karşılanmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise Brawl Stars resmi Youtube hesabı üzerinden Mega Kutular geri dönüyor haberi paylaşılmıştı. Peki, Brawl Stars kutular ne zaman geri gelecek? İşte, o detaylar

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Brawl Stars kutularının oyuna ne zaman geri döneceği konusu, birçok oyuncu tarafından merak ediliyor. Geliştiriciler tarafından yapılan açıklamalara göre, kutu sistemi oyuna geri dönecek ve oyuncular bu kutuları ücretsiz olarak elde edebilecekler.

BRAWL STARS KUTULAR NE ZAMAN GERİ GELECEK?

Brawl Stars yönetimi tarafından, kutuların oyuna tam olarak ne zaman geri döneceği konusunda kesin bir tarih verilmedi​.

Bazı tahminlere göre, kutuların geri dönüşü Temmuz ayı içerisinde gerçekleşebilir​. 

Brawl Stars'ta kutular, oyun içinde ödüller kazanmak ve ilerleme kaydetmek için önemli bir unsurdu. Bu kutular, normal kutular, büyük kutular, mega kutular ve Brawl Pass kutuları gibi çeşitli türlerde olabiliyor ve farklı ödüller sunabiliyordu​.

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#Brawl Stars#Brawl Stars Kutular#Brawl Stars Mega Kutu

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