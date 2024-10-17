Boşanma davalarında değişiklik 2024 TBMM gündeminde | Boşanma davaları değişikliği nedir, yeni kanun ne? Yeniden dava açma süresi kaç yıl olacak?

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Boşanma davalarında yeni kanun maddeleri, kamuoyuna yansıdı. Bir süredir üzerinde çalışılan yargıda yeni düzenlemeler içeren 22 maddelik kanun teklifinin bu hafta TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor. Yargı paketine göre boşanma davası reddinin kesinleşmesinden sonra yeniden dava açılabilmesi için süre bir yıla düşürülecek. İşte, boşanma davaları değişiklikleri nedir? sorusunun yanıtına yönelik bilgiler.

BOŞANMA DAVALARINDA DEĞİŞİKLİK NASIL OLACAK?

Bu hafta TBMM Başkanlığına sunulması planlanan 22 maddelik teklifte, noterliklerin tatil günlerinde çalışmasına, boşanma davalarına, istinaftaki yargılama süreçlerine yönelik düzenlemeler yer alacak.

Teklifle boşanma davası reddinin kesinleşmesinden sonra ortak hayatı kuramayan çiftlerin yeniden dava açabilmesi için gereken süre 3 yıldan 1 yıla indirilecek. Türk Medeni Kanunu'nun 166. maddesinde yapılacak değişiklikle boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak bir yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılacak ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilebilecek.