Borsa işlem limiti neden eksi olur? BİST işlem limiti hakkında önemli bilgiler

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Borsa işlem limitinin eksiye düşmesinin birkaç sebebi olabilir:

1. İşlem Ücretleri ve Komisyonlar:

Alım satım işlemleri sonrasında, işlem ücretleri ve komisyonlar hesabınızdan düşülür. Bu durum, bakiyenizin eksiye düşmesine neden olabilir. Özellikle, yüksek miktarda işlem yapıyorsanız veya düşük bakiyeye sahipseniz, işlem ücretleri ve komisyonlar bakiyenizi eksiye çekebilir.

2. Hisse Senedi Alım Satım İşlemleri:

Bazı durumlarda, hisse senedi alım satım işlemleri sonucunda bakiyeniz eksiye düşebilir. Örneğin, bir hisse senedini piyasa fiyatından daha yüksek bir fiyata alırsanız, hesabınızdan yeterli para çekilemeyebilir ve bakiyeniz eksiye düşebilir.

3. Rüçhan Hakkı Kuponları:

Bazı durumlarda, rüçhan hakkı kuponları hesabınızdan düşülür. Bu durum, bakiyenizin eksiye düşmesine neden olabilir. Rüçhan hakkı kuponları, belirli bir hisse senedini belirli bir fiyattan alma hakkı veren haklardır. Rüçhan hakkı kuponları kullanılmazsa veya vadesi dolarsa, hesabınızdan düşülürler.

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4. Hesap Hatası:

Nadir de olsa, hesap hatası sonucunda bakiyeniz eksiye düşebilir. Bu durumda, bankanızla iletişime geçerek sorunu çözmeniz gerekir.

5. Margin İşlemleri:

Eğer margin işlemleri kullanıyorsanız, bakiyeniz eksiye düşebilir. Margin işlemleri, yatırımcıların daha fazla para ile işlem yapabilmeleri için brokerlardan borç almalarına imkan verir. Bakiyeniz yetersiz kalırsa, broker borcunuzu tahsil etmek için hesabınızdaki varlıkları satabilir ve bu da bakiyenizin eksiye düşmesine neden olabilir.

Eksi Bakiye ile İlgili Önlemler: