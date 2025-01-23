Bolu'da yangın neden çıktı? Bolu Kartalkaya Grand Kartal oteli yangını neden, hangi sebepten ortaya çıktı?

Haberin Devamı

Bolu yangınının en büyük nedenlerinden birisinin teknik yetersizlikler olduğu ifade edildi. Otelde yağmurlama sisteminin olmaması, yangına dayanıklı olması gereken iç koridor kapılarının standartlara uygun olmaması, yangın alarmının çalışmaması gibi pek çok sebepten dolayı kontrolü zorlaşan Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel yangını, 79 cana mal oldu. Peki, Grand Kartal Otel yangını neden çıktı? İşte, o detaylar

BOLU'DA YANGIN NEDEN ÇIKTI?

Bolu'da, Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'inde çıkan yangının nedeni, henüz yapılan resmi açıklamalara göre netleşmemiştir.

Ancak, yerel kaynaklardan elde edilen teyite muhtaç bilgiler ve yangın sonrası yapılan ilk değerlendirmelere göre, yangının restoran katındaki elektrik arızası, ısıtma sistemi ya da otel içindeki tesisat hatalarından kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruluyor.

Haberin Devamı

Yetkililer, yangının çıktığı bölgeyi ve olası sebepleri araştırmaya devam etmekte olup, soruşturma devam ediyor.

YANGIN ALARMI ÇALIŞMADI

- Isıya duyarlı yangın alarmı çalışmadı, otomatik devreye girmedi. Duman sensörlerinin de çalışmadığı, bazı katlarda ise devre dışı bırakıldığı belirlendi. Yangın alarmı ve duman sensörleri çalışmadığı için çoğu kişi yangına uykularında yakalandı. Yangın alarmı ve duman sensörleri çalışmış olsaydı insanlar yangına uyurken yakalanmayacaktı. Alarm ile birlikte kendilerini dışarıya atma şansları olacaktı. Çalışmadığı için çoğu kişi odalarında uyurken yangına yakalanıp can verdi.

YANGIN MERDİVENLERİ ALEVLERE TESLİM

- Otelde 2 yangın merdiveni vardı. Ancak ikisi de otelin iç kısmında bulunuyordu. Çıkan yangında alevler, standartlara uygun olmayan yangın merdivenlerinin bulunduğu bölümleri de kapladı. Yangına dayanıklı ve özel yangın kapıları yoktu. Bu nedenle kimse yangın merdivenlerine ulaşamadı. Yangın merdivenlerine ulaşamayınca ya bulundukları noktalarda mahsur kaldılar ya da kendilerini pencerelerden aşağıya attılar. Ayrıca yangının ardından otomatik olan kapılar çalışmadı. Otelde acil durum, tahliye ve yangına müdahale planı, her katta olması gereken en az 2 acil çıkış alanı da yoktu. Ayrıca çok sayıda otelin bulunduğu bölgede itfaiye birimi yoktu. 36 saat sonra soğutma ve arama - kurtarma işlemleri de tamamlandı.