×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

Bolu'da yangın neden çıktı? Bolu Kartalkaya Grand Kartal oteli yangını neden, hangi sebepten ortaya çıktı?

Güncelleme Tarihi:

#Grand Kartal#Bolu Grand Kartal Otel#Grand Kartal Otel Yangını
Boluda yangın neden çıktı Bolu Kartalkaya Grand Kartal oteli yangını neden, hangi sebepten ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2025 10:37

Bolu Kartalkaya'da yer alan Grand Kartal otelinde meydana gelen yangında 79 vatandaşımız hayatını kaybederken onlarca kişi ise yaralı olarak kurtuldu. Yangının ardından en büyük soru işaretlerinden birisi ise yangının oluşum nedeni oldu. Binadaki yangın önleyici tertibatın çalışmadığı ve pek çok noktada eksikliğin olduğu da tespitler dahilinde yer aldı. Peki, Bolu'da yangın neden çıktı? Bolu Kartalkaya Grand Kartal oteli yangını neden, hangi sebepten ortaya çıktı? İşte, bazı detaylar

Haberin Devamı

Bolu yangınının en büyük nedenlerinden birisinin teknik yetersizlikler olduğu ifade edildi. Otelde yağmurlama sisteminin olmaması, yangına dayanıklı olması gereken iç koridor kapılarının standartlara uygun olmaması, yangın alarmının çalışmaması gibi pek çok sebepten dolayı kontrolü zorlaşan Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel yangını, 79 cana mal oldu. Peki, Grand Kartal Otel yangını neden çıktı? İşte, o detaylar

BOLU'DA YANGIN NEDEN ÇIKTI?

Bolu'da, Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'inde çıkan yangının nedeni, henüz yapılan resmi açıklamalara göre netleşmemiştir.

Ancak, yerel kaynaklardan elde edilen teyite muhtaç bilgiler ve yangın sonrası yapılan ilk değerlendirmelere göre, yangının restoran katındaki elektrik arızası, ısıtma sistemi ya da otel içindeki tesisat hatalarından kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruluyor.

Haberin Devamı

Yetkililer, yangının çıktığı bölgeyi ve olası sebepleri araştırmaya devam etmekte olup, soruşturma devam ediyor.

YANGIN ALARMI ÇALIŞMADI

- Isıya duyarlı yangın alarmı çalışmadı, otomatik devreye girmedi. Duman sensörlerinin de çalışmadığı, bazı katlarda ise devre dışı bırakıldığı belirlendi. Yangın alarmı ve duman sensörleri çalışmadığı için çoğu kişi yangına uykularında yakalandı. Yangın alarmı ve duman sensörleri çalışmış olsaydı insanlar yangına uyurken yakalanmayacaktı. Alarm ile birlikte kendilerini dışarıya atma şansları olacaktı. Çalışmadığı için çoğu kişi odalarında uyurken yangına yakalanıp can verdi. 

Boluda yangın neden çıktı Bolu Kartalkaya Grand Kartal oteli yangını neden, hangi sebepten ortaya çıktı

YANGIN MERDİVENLERİ ALEVLERE TESLİM

- Otelde 2 yangın merdiveni vardı. Ancak ikisi de otelin iç kısmında bulunuyordu. Çıkan yangında alevler, standartlara uygun olmayan yangın merdivenlerinin bulunduğu bölümleri de kapladı. Yangına dayanıklı ve özel yangın kapıları yoktu. Bu nedenle kimse yangın merdivenlerine ulaşamadı. Yangın merdivenlerine ulaşamayınca ya bulundukları noktalarda mahsur kaldılar ya da kendilerini pencerelerden aşağıya attılar. Ayrıca yangının ardından otomatik olan kapılar çalışmadı. Otelde acil durum, tahliye ve yangına müdahale planı, her katta olması gereken en az 2 acil çıkış alanı da yoktu. Ayrıca çok sayıda otelin bulunduğu bölgede itfaiye birimi yoktu. 36 saat sonra soğutma ve arama - kurtarma işlemleri de tamamlandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Grand Kartal#Bolu Grand Kartal Otel#Grand Kartal Otel Yangını

BAKMADAN GEÇME!

Boluda yangın neden çıktı Bolu Kartalkaya Grand Kartal oteli yangını neden, hangi sebepten ortaya çıktı

Bolu'da yangın neden çıktı? Bolu Kartalkaya Grand Kartal oteli yangını neden, hangi sebepten ortaya çıktı?

#Grand Kartal
Galatasaray Konyaspor maç biletleri çıktı mı, ne zaman satışa çıkacak Galatasaray Konyaspor Süper Lig maçı bilet fiyatları ne kadar

Galatasaray Konyaspor maç biletleri çıktı mı, ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray Konyaspor Süper Lig maçı bilet fiyatları ne kadar?

#Galatasaray
Hudutsuz Sevda bu akşam var mı, yok mu Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman 23 Ocak Now tv yayın akışı

Hudutsuz Sevda bu akşam var mı, yok mu? Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman? 23 Ocak Now tv yayın akışı!

#Hudutsuz Sevda
MAÇ PROGRAMI 23 OCAK || Bu akşam kimin hangi takımın maçları var UEFA Avrupa Ligi maç saatleri

MAÇ PROGRAMI 23 OCAK || Bu akşam kimin hangi takımın maçları var? UEFA Avrupa Ligi maç saatleri

#Bugün Hangi Maçlar Var
FENERBAHÇE OLYMPIQUE LYON MAÇI CANLI YAYIN 🔴|| Muhtemel 11ler belli oldu Fenerbahçe Olympique Lyon maçı saat kaçta, hangi kanalda

FENERBAHÇE OLYMPIQUE LYON MAÇI CANLI YAYIN 🔴|| Muhtemel 11'ler belli oldu! Fenerbahçe Olympique Lyon maçı saat kaçta, hangi kanalda?

#Fenerbahçe

EN SON HABERLER

Boluda yangın neden çıktı Bolu Kartalkaya Grand Kartal oteli yangını neden, hangi sebepten ortaya çıktı

Bolu'da yangın neden çıktı? Bolu Kartalkaya Grand Kartal oteli yangını neden, hangi sebepten ortaya çıktı?

#Grand Kartal
Galatasaray Konyaspor maç biletleri çıktı mı, ne zaman satışa çıkacak Galatasaray Konyaspor Süper Lig maçı bilet fiyatları ne kadar

Galatasaray Konyaspor maç biletleri çıktı mı, ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray Konyaspor Süper Lig maçı bilet fiyatları ne kadar?

#Galatasaray
Hudutsuz Sevda bu akşam var mı, yok mu Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman 23 Ocak Now tv yayın akışı

Hudutsuz Sevda bu akşam var mı, yok mu? Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman? 23 Ocak Now tv yayın akışı!

#Hudutsuz Sevda
MAÇ PROGRAMI 23 OCAK || Bu akşam kimin hangi takımın maçları var UEFA Avrupa Ligi maç saatleri

MAÇ PROGRAMI 23 OCAK || Bu akşam kimin hangi takımın maçları var? UEFA Avrupa Ligi maç saatleri

#Bugün Hangi Maçlar Var
FENERBAHÇE OLYMPIQUE LYON MAÇI CANLI YAYIN 🔴|| Muhtemel 11ler belli oldu Fenerbahçe Olympique Lyon maçı saat kaçta, hangi kanalda

FENERBAHÇE OLYMPIQUE LYON MAÇI CANLI YAYIN 🔴|| Muhtemel 11'ler belli oldu! Fenerbahçe Olympique Lyon maçı saat kaçta, hangi kanalda?

#Fenerbahçe