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Bolu Valisi kim oldu? Yeni Bolu Valisi Abdulaziz Aydın kimdir, kaç yaşında ve nereli? Özgeçmişi ve biyografisi!

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Bolu Valisi kim oldu Yeni Bolu Valisi Abdulaziz Aydın kimdir, kaç yaşında ve nereli Özgeçmişi ve biyografisi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2024 07:55

Yeni Bolu Valisi kim oldu sorusu Resmi Gazete kararı sonrası merak edildi. Valiler kararnamesi 2024 Resmi Gazete'nin 19 Eylül 2024 tarihli sayısında yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre 16 ilin valisi değiştirildi. Abdulaziz Aydın yeni Bolu Valisi olarak atandı. Peki, Yeni Bolu Valisi Abdulaziz Aydın kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte kariyeri ve özgeçmişi hakkında bilgiler!

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Abdulaziz Aydın kimdir sorusu gerçekleşen vali atamalarının ardından merak edildi. Valiler kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni Bolu Valisi Abdulaziz Aydın oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre 12 ilin valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirilirken, 16 ilin de valisi değişti. Söz konusu atamalar 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yapıldı. 

YENİ BOLU VALİSİ ABDULAZİZ AYDIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

1978 yılında Mardin’de doğdu. İlk, ortaokul ve liseyi Mardin’de okudu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Aydın, Adana’da avukatlık stajı yapmasına müteakiben Kaymakamlık sınavını kazandı. Çanakkale’de başlayan Kaymakamlık stajının ardından Eskişehir Sarıcakaya ilçesinde kaymakam olarak göreve başladı. Aydın, Kahramanmaraş Nurhak, Hatay Belen’de Kaymakamlık yaptı, sonrasında Bingöl’e Vali Yardımcısı olarak atandı. 

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1 Eylül 2018’de Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanı olarak görevlendirildi. Daha sonra Ümraniye Kaymakamı olarak atandı. 

19 Eylül Resmi Gazete atama kararları ile Bolu'ya vali olarak atandı.




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