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BİM kırtasiye ürünleri 2024 ne zaman gelecek? BİM'e kırtasiye ürünleri ne zaman gelir?

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BİM kırtasiye ürünleri 2024 ne zaman gelecek BİMe kırtasiye ürünleri ne zaman gelir
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2024 14:51

BİM kırtasiye ürünleri 2024 yılında, öğrencilerin ihtiyaç duyabileceği geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Bu ürünler, ilkokuldan üniversiteye kadar her seviyedeki öğrenciye hitap eden malzemeler içeriyor. Peki, BİM kırtasiye ürünleri 2024 ne zaman gelecek? BİM'e kırtasiye ürünleri ne zaman gelir? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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BİM'e kırtasiye ürünlerinin ne zaman geleceği 2024 yılında da merak konusu oldu. BİM kırtasiye ürünleri içerisinde 2024 yılında geniş bir yelpazede çeşitli okul malzemeleri bulunmaktadır. Peki, BİM kırtasiye ürünleri 2024 ne zaman gelecek? İşte genel olarak BİM kırtasiye ürünleri arasında bulabileceğiniz bazı temel ürünler

BİM KIRTASİYE ÜRÜNLERİ 2024 NE ZAMAN GELECEK?

BİM kırtasiye ürünleri 2024 yılında, okulların açılmasına kısa bir süre kala 23 Ağustos itibariyle mağazalarda satışa sunulacak.

BİM kırtasiye ürünleri içerisinde bulunan bazı temel ürünler:

  1. Defterler:

    • Farklı boyut ve tasarımlarda çizgili, kareli ve düz defterler.
    • Spiralli ve dikişli defterler.

  2. Kalemler ve Silgiler:

    • Kurşun kalemler, tükenmez kalemler, renkli kalemler.
    • Silgiler, kalemtıraşlar.

  3. Çantalar:

    • Okul çantaları, beslenme çantaları.
    • Kalem kutuları.

  4. Sanat ve El Sanatları Malzemeleri:

    • Renkli kağıtlar, yapıştırıcılar, makaslar.
    • Boya setleri, resim defterleri.

  5. Matematik Setleri:

    • Pergel, cetvel, gönye ve iletki setleri.

  6. Diğer Ürünler:

    • Kitap kaplama kağıtları, etiketler, not defterleri.
    • Teknolojik aksesuarlar, suluklar ve daha fazlası.
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