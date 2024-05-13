Bienal nedir ne demek? Bienal özellikleri nelerdir?

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Bienal, sık sık duyduğumuz terimlerden biri. Çağdaş sanatın sergileme geleneği olan bienal kelimesi ilk olarak Venedik’te 1895 yılında kullanılmıştır. Bu yüzden Venedik Bienali, düzenlenen en eski bienaldir. İşte bienal hakkında bilgiler...

BİENAL NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Bienal, Fransızca "her bir diğer yıl" anlamına gelen ve iki yılda bir düzenlenen etkinliklere verilen addır. Çoğunlukla kültürel veya sanatsal faaliyetler için kullanılan bir terimdir. En eski bienal 1895'ten beri düzenlenen Venedik Bienali'dir.

Bir bienalin pek çok farklı teması olabilir. Günümüzde bienaller, en geniş sanatsal etkinlikler olarak karşımıza çıkar.

BİENAL KAÇ YILDA BİR DÜZENLENİR?

Uluslararası organizasyonlar olan bienaller, iki yılda bir düzenlendikleri için bu süreyi kapsayan aralıksız bir hazırlık sürecine sahiptirler. Bu süreçleri yöneten kişilere küratör nedir. Küratörler, eserleri ile sanata yön verebilecek fark yaratan genç sanatçıları seçme, sergilerin açılacağı mekanları ve bienalin temasını belirleme gibi görevlere sahiptirler. Küratörü kısaca bu süreci yöneten kişi olarak tanımlanabilir.