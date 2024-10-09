Biber gazı taşımak yasak mı, cezası var mı? Biber gazı yasal mı?

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Biber gazı taşımak suç mu ve yasak mı gibi sorulara cevap arayan vatandaşlar için Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) açıklama geldi. 2017 yılında konuyla ilgili çok fazla soru gelmesi üzerine açıklama yapan EGM, biber gazı taşımanın yasak olmadığını şu cümlelerle açıkladı;

BİBER GAZI TAŞIMAK YASAK MI?

Çoğunlukla 'dünyanın en acı biberi' diye bilinen kırmızı Şili biberinden üretilen biber gazıyla alakalı bir vatandaşın, "Biber Gazı kullanmak veya taşımak yasal mıdır?" şeklindeki sorusunu cevaplandıran Asayiş Dairesi Başkanlığı, biber gazının bulundurulmasına yönelik bir kısıtlama olmadığını açıkladı.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, "Bununla birlikte, söz konusu spreyler için sadece Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet ve jandarma teşkilatı ile özel güvenlik kuruluşlarının ihtiyaçlarının karşılanması amacı dışında, bugüne kadar sivil kullanım maksadı ile hiçbir kişi veya kuruluşa ithal izni verilmemiştir. Bu nedenle piyasada bulunan ve bu kurumlar dışında sivil amaçlı satılan ve kullanılan biber gazları yurdumuza kaçak yollarla getirilen gazlardır." denildi.