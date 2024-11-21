Beyan adres ne demek, ne anlama gelir? Beyan adrese ne yazılır?

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POMEM başvurularında, "beyan adresi", adayın hâlihazırda oturduğu ve resmi olarak bildirdiği adrestir. Bu adres, iletişim ve çağrılar için önem taşır. Adayların:

Nüfus müdürlüğüne kayıtlı olan ikamet adreslerini, Ya da uzun süre yaşadıkları adreslerini doğru şekilde belirtmeleri gerekir.

Bu adres, evrak teslimi, mülakat çağrısı veya diğer resmi işlemler için dikkate alınır. Eğer aday doğru bilgi vermezse, ileride iletişim problemleri yaşanabilir. Beyan adresi kısmına:

Açık ikamet adresi (mahalle, sokak, bina, daire numarası) yazılır.

Adresin doğru ve eksiksiz olduğundan emin olunmalıdır.

Not: Beyan edilen adres, başvuru sırasında kimlik veya ikametgah belgesi ile doğrulanabilir.