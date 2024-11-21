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Beyan adres ne demek, ne anlama gelir? Beyan adrese ne yazılır?

Güncelleme Tarihi:

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Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2024 10:42

Beyan adresi, kişinin resmi işlemlerinde ya da başvurularında bildirdiği ikametgah adresidir. Resmi işlemlerde iletişim ve adres doğrulama amaçlı kullanılır. Beyan adresi, kişinin ikamet ettiği veya o işlem için geçerli olduğunu belirttiği adrestir. POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi) başvurularında, adayın mevcut ikamet ettiği yerin adresi beyan adresi olarak yazılır.

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POMEM başvurularında, "beyan adresi", adayın hâlihazırda oturduğu ve resmi olarak bildirdiği adrestir. Bu adres, iletişim ve çağrılar için önem taşır. Adayların:

  1. Nüfus müdürlüğüne kayıtlı olan ikamet adreslerini,
  2. Ya da uzun süre yaşadıkları adreslerini doğru şekilde belirtmeleri gerekir.

Bu adres, evrak teslimi, mülakat çağrısı veya diğer resmi işlemler için dikkate alınır. Eğer aday doğru bilgi vermezse, ileride iletişim problemleri yaşanabilir. Beyan adresi kısmına:

  • Açık ikamet adresi (mahalle, sokak, bina, daire numarası) yazılır.
  • Adresin doğru ve eksiksiz olduğundan emin olunmalıdır.

Not: Beyan edilen adres, başvuru sırasında kimlik veya ikametgah belgesi ile doğrulanabilir.

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