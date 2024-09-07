×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

BESYO tercihleri ne zaman açıklanacak? 2024 BESYO tercih tarihleri

Güncelleme Tarihi:

#Besyo#Besyo Tercih#Besyo Tercihleri
BESYO tercihleri ne zaman açıklanacak 2024 BESYO tercih tarihleri
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2024 11:07

BESYO tercihleri ne zaman yapılacağı ile merak konusu oldu. 20-26 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kullanılarak Spor Bilimleri Fakültesi programlarına öğrenci alımı yapılacak. Peki, BESYO tercihleri ne zaman başlayacak ve tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte BESYO tercihleriyle ilgili merak edilenler…

Haberin Devamı

2024-2025 öğretim yılı için BESYO (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu) Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) süreci tamamlandı. Bu yıl ilk kez, özel yetenek sınavı ile spor programlarına alınacak öğrencilerin yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek. Adaylar, yerleştirme puanlarına ve tercih ettikleri programların kontenjan ve koşullarına göre sıralanarak, merkezi yerleştirme süreci kapsamında ÖSYM tarafından yerleştirilecekler.

BESYO TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2024 yılı yerleştirmelerinde, 2024 yılı için hesaplanan puanlar kullanılacak. Öğretmenlik programları için Y-TYT'de en düşük 800 bininci sırada olma şartı aranacak. BESYO tercih tarihleri henüz açıklanmadı, ancak tercihlerin Eylül ayı ortasında başlaması bekleniyor. Adaylar, tercih kılavuzunu ÖSYM'nin duyurularından takip edebilirler.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Besyo#Besyo Tercih#Besyo Tercihleri

BAKMADAN GEÇME!

BESYO tercihleri ne zaman açıklanacak 2024 BESYO tercih tarihleri

BESYO tercihleri ne zaman açıklanacak? 2024 BESYO tercih tarihleri

#Besyo
KPSS ortaöğretim ne zaman, bu hafta mı 2024 KPSS Ortaöğretim (Lise) sınav tarihi ve saati

KPSS ortaöğretim ne zaman, bu hafta mı? 2024 KPSS Ortaöğretim (Lise) sınav tarihi ve saati

#Ortaöğretim KPSS Ne Zaman
Bugün maç var mı 7 Eylül Cumartesi Süper Ligde hangi maçlar var İşte Milli Ara tarihleri

Bugün maç var mı? 7 Eylül Cumartesi Süper Lig'de hangi maçlar var? İşte Milli Ara tarihleri

#Milli Maç Arası
NARİN BULUNDU MU Son dakika Haberleri 7 Eylül... Amca Güran tutuklandı.. Tarama faaliyetlerinde bu kez yeni bir alana yönelindi

NARİN BULUNDU MU? Son dakika Haberleri 7 Eylül... Amca Güran tutuklandı!.. Tarama faaliyetlerinde bu kez yeni bir alana yönelindi

#Narin
Binicilik paralimpik oyunları Google Doodle oldu Binicilik paralimpik oyunları nedir, Türkiyeden katılan sporcu var mı

Binicilik paralimpik oyunları Google Doodle oldu! Binicilik paralimpik oyunları nedir, Türkiye'den katılan sporcu var mı?

#Binicilik Paralimpik Oyunları Google Doodle

EN SON HABERLER

BESYO tercihleri ne zaman açıklanacak 2024 BESYO tercih tarihleri

BESYO tercihleri ne zaman açıklanacak? 2024 BESYO tercih tarihleri

#Besyo
KPSS ortaöğretim ne zaman, bu hafta mı 2024 KPSS Ortaöğretim (Lise) sınav tarihi ve saati

KPSS ortaöğretim ne zaman, bu hafta mı? 2024 KPSS Ortaöğretim (Lise) sınav tarihi ve saati

#Ortaöğretim KPSS Ne Zaman
Bugün maç var mı 7 Eylül Cumartesi Süper Ligde hangi maçlar var İşte Milli Ara tarihleri

Bugün maç var mı? 7 Eylül Cumartesi Süper Lig'de hangi maçlar var? İşte Milli Ara tarihleri

#Milli Maç Arası
NARİN BULUNDU MU Son dakika Haberleri 7 Eylül... Amca Güran tutuklandı.. Tarama faaliyetlerinde bu kez yeni bir alana yönelindi

NARİN BULUNDU MU? Son dakika Haberleri 7 Eylül... Amca Güran tutuklandı!.. Tarama faaliyetlerinde bu kez yeni bir alana yönelindi

#Narin
Binicilik paralimpik oyunları Google Doodle oldu Binicilik paralimpik oyunları nedir, Türkiyeden katılan sporcu var mı

Binicilik paralimpik oyunları Google Doodle oldu! Binicilik paralimpik oyunları nedir, Türkiye'den katılan sporcu var mı?

#Binicilik Paralimpik Oyunları Google Doodle