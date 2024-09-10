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BESYO tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 BESYO tercihleri hakkında detaylı bilgiler

Güncelleme Tarihi:

#Besyo#Besyo Tercih#Besyo Tercihleri
BESYO tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2024 BESYO tercihleri hakkında detaylı bilgiler
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2024 16:18

2024-2025 öğretim yılı için BESYO (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu) Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) süreci tamamlandı. Bu yıl ilk kez, özel yetenek sınavı ile spor programlarına alınacak öğrencilerin yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek. Adaylar, yerleştirme puanlarına ve tercih ettikleri programların kontenjan ve koşullarına göre sıralanarak, merkezi yerleştirme süreci kapsamında ÖSYM tarafından yerleştirilecekler.

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BESYO tercihleri ne zaman yapılacağı ile merak konusu oldu. 20-26 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kullanılarak Spor Bilimleri Fakültesi programlarına öğrenci alımı yapılacak. Peki, BESYO tercihleri ne zaman başlayacak ve tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte BESYO tercihleriyle ilgili merak edilenler…

BESYO TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2024 yılı yerleştirmelerinde, 2024 yılı için hesaplanan puanlar kullanılacak. Öğretmenlik programları için Y-TYT'de en düşük 800 bininci sırada olma şartı aranacak. BESYO tercih tarihleri henüz açıklanmadı, ancak tercihlerin Eylül ayı ortasında başlaması bekleniyor. Adaylar, tercih kılavuzunu ÖSYM'nin duyurularından takip edebilirler.

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