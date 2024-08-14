BESYO sınavı ne zaman? 2024 BESYO sınav tarihleri

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2024-2025 öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı kapsamında öğrenci alan spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilebilmeleri amacıyla, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından merkezi Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) yapılacak. İşte, BESYO sınav tarihleri

BESYO SINAVLARI NE ZAMAN?

BESYO'larda eğitim almayı düşünen öğrenciler; ÖSYM tarafından belirlenen parkurda ve tarihte sınava dahil olacak. Sınav tarihleri, 20-26 Ağustos tarihleri arasında olacak.