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BESYO sınavı ne zaman? 2024 BESYO sınav tarihleri

Güncelleme Tarihi:

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BESYO sınavı ne zaman 2024 BESYO sınav tarihleri
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2024 11:48

BESYO sınav tarihi için araştırmalar devam ediyor. Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) kapsamına alınan BESYO sınavları, ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerde gerçekleşecek. Fiziki parkurların olacağı sınavda, yeterli dereceyi yapan öğrenciler üniversite eğitimi almaya hak kazanacak. Peki, BESYO sınavı ne zaman? İşte, 2024 BESYO sınav tarihleri

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2024-2025 öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı kapsamında öğrenci alan spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilebilmeleri amacıyla, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından merkezi Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) yapılacak. İşte, BESYO sınav tarihleri

BESYO SINAVLARI NE ZAMAN?

BESYO'larda eğitim almayı düşünen öğrenciler; ÖSYM tarafından belirlenen parkurda ve tarihte sınava dahil olacak. Sınav tarihleri, 20-26 Ağustos tarihleri arasında olacak. 

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