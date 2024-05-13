Belediyeler kamu kurumu olarak mı tanımlanıyor? Kanunu dayanağa göre belediyeler kamu kurumu mu?

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Belediyeler, yerel yönetim birimleri olarak şehirler, kasabalar veya köyler gibi yerel alanlarda hizmetleri sağlamak, yerel yönetim işlerini yürütmek ve yerel toplumun ihtiyaçlarını karşılamakla sorumludur. Belediyeler, kamu hizmetlerini sunmak, altyapıyı yönetmek, çevre düzenlemelerini yapmak, kentsel planlamayı yönlendirmek, sağlık ve eğitim hizmetleri sunmak gibi çeşitli görevleri yerine getirirler.

Belediyeler genellikle yerel seçimlerle belirlenen belediye başkanı ve belediye meclisi tarafından yönetilir. Bu meclis, yerel halkın temsilcilerinden oluşur ve yerel politikaların belirlenmesi, bütçenin yönetilmesi ve kararların alınması gibi konularda yetkilidir.

BELEDİYELER KAMU KURUMU MU?

Belediyeler, yerel yönetimlerin bir parçası olarak kamu hizmeti sağlamak amacıyla faaliyet gösteren ve genellikle kamu kaynaklarını kullanan kamu kurumlarıdır.

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5393 sayılı Belediye Kanunu'nda belediye, belde sakinlerinin ma- halli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi olarak tanımlanmıştır.