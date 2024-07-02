Bekir Karasu kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti? Cansız bedenine ulaşıldı

Güncelleme Tarihi:
Bekir Karasu, 1965 yılında Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde doğdu. İlk ve orta tahsilini tamamladıktan sonra Konya Gazi Lisesi’nden mezun oldu.
1982 yılında İ.T.Ü. Kimya-Metalurji Fakültesi Metalurji Mühendisliği Bölümü’ne girerek 1986 yılında iyi bir dereceyle lisans eğitimini tamamladı.
1988 yılında T.C. Milli Eğitim bakanlığı burslu öğrencisi olma sıfatını kazanarak 1989-90 döneminde Sheffield Üniversitesi Seramik Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisans ve 1990-94 döneminde aynı üniversitenin Cam Mühendisliği Bölümü’nde doktora eğitimini tamamladı.
Kasım 1994’den itibaren Anadolu Üniversitesi Seramik Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyeliği görevine başladı.
Nisan-Ekim 1997 tarihleri arasında Japonya’da Seramik Gelişim Teknolojisi II adlı kursa katılan Bekir KARASU Anadolu Üniversitesi’nin ardından Eskişehir Teknik Üniversitesi bünyesinde eğitim vermeye başlamıştı.