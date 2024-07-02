×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

Bekir Karasu kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti? Cansız bedenine ulaşıldı

Güncelleme Tarihi:

#Bekir Karasu#Bekir Karasu Kimdir#Bekir Karasu Nereli
Bekir Karasu kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti Cansız bedenine ulaşıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2024 10:45

Bekir Karasu, hayatını kaybetmesinin ardından kariyeri ve biyografisi ile merak edilen isimler arasında yer almaya başladı. Son olarak Eskişehir Teknik Üniversitesinde görev yapan Prof. Dr. Bekir Karasu, bir süredir kayıp ilanı ile aranıyordu. Prof. Dr. Karasu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Bekir Karasu kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti? İşte, o detaylar

Haberin Devamı

Bekir Karasu, 1965 yılında Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde doğdu. İlk ve orta tahsilini tamamladıktan sonra Konya Gazi Lisesi’nden mezun oldu.

1982 yılında İ.T.Ü. Kimya-Metalurji Fakültesi Metalurji Mühendisliği Bölümü’ne girerek 1986 yılında iyi bir dereceyle lisans eğitimini tamamladı.

1988 yılında T.C. Milli Eğitim bakanlığı burslu öğrencisi olma sıfatını kazanarak 1989-90 döneminde Sheffield Üniversitesi Seramik Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisans ve 1990-94 döneminde aynı üniversitenin Cam Mühendisliği Bölümü’nde doktora eğitimini tamamladı.

Kasım 1994’den itibaren Anadolu Üniversitesi Seramik Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyeliği görevine başladı.

Nisan-Ekim 1997 tarihleri arasında Japonya’da Seramik Gelişim Teknolojisi II adlı kursa katılan Bekir KARASU Anadolu Üniversitesi’nin ardından Eskişehir Teknik Üniversitesi bünyesinde eğitim vermeye başlamıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bekir Karasu#Bekir Karasu Kimdir#Bekir Karasu Nereli

BAKMADAN GEÇME!

Bekir Karasu kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti Cansız bedenine ulaşıldı

Bekir Karasu kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti? Cansız bedenine ulaşıldı

#Bekir Karasu
EMEKLİYE REFAH PAYI SON GELİŞMELER TEMMUZ 2024 || Temmuzda emekliye refah payı var mı, yapılacak mı Bakan Işıkhan açıkladı... Temmuz ayı emekli maaş zammına refah payı (ek zam) verilecek mi

EMEKLİYE REFAH PAYI SON GELİŞMELER TEMMUZ 2024 || Temmuzda emekliye refah payı var mı, yapılacak mı? Bakan Işıkhan açıkladı... Temmuz ayı emekli maaş zammına refah payı (ek zam) verilecek mi?

#Emekliye Refah Payı
Arda Güler Avusturya maçında oynayacak mı, ilk 11de mi olacak EURO 2024 son 16 turu Avusturya Türkiye maçı muhtemel 11ler

Arda Güler Avusturya maçında oynayacak mı, ilk 11'de mi olacak? EURO 2024 son 16 turu Avusturya Türkiye maçı muhtemel 11'ler

#Arda Güler
ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI-A,B KİTAPÇIĞI PDF GÖRÜNTÜLE || 109. Dönem özel güvenlik görevlisi sınavı soruları ve cevapları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak, nasıl sorgulanır

ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI-A,B KİTAPÇIĞI PDF GÖRÜNTÜLE || 109. Dönem özel güvenlik görevlisi sınavı soruları ve cevapları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak, nasıl sorgulanır?

#Özel Güvenlik Görevlisi 109. Temel Eğitim Ve 85. Yenileme Eğitimi Sınavı
Instagram çöktü mü, ne oldu 2 Temmuz Instagramda sorun mu var

Instagram çöktü mü, ne oldu? 2 Temmuz Instagram'da sorun mu var?

#İnstagram

EN SON HABERLER

Bekir Karasu kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti Cansız bedenine ulaşıldı

Bekir Karasu kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti? Cansız bedenine ulaşıldı

#Bekir Karasu
EMEKLİYE REFAH PAYI SON GELİŞMELER TEMMUZ 2024 || Temmuzda emekliye refah payı var mı, yapılacak mı Bakan Işıkhan açıkladı... Temmuz ayı emekli maaş zammına refah payı (ek zam) verilecek mi

EMEKLİYE REFAH PAYI SON GELİŞMELER TEMMUZ 2024 || Temmuzda emekliye refah payı var mı, yapılacak mı? Bakan Işıkhan açıkladı... Temmuz ayı emekli maaş zammına refah payı (ek zam) verilecek mi?

#Emekliye Refah Payı
Arda Güler Avusturya maçında oynayacak mı, ilk 11de mi olacak EURO 2024 son 16 turu Avusturya Türkiye maçı muhtemel 11ler

Arda Güler Avusturya maçında oynayacak mı, ilk 11'de mi olacak? EURO 2024 son 16 turu Avusturya Türkiye maçı muhtemel 11'ler

#Arda Güler
ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI-A,B KİTAPÇIĞI PDF GÖRÜNTÜLE || 109. Dönem özel güvenlik görevlisi sınavı soruları ve cevapları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak, nasıl sorgulanır

ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI-A,B KİTAPÇIĞI PDF GÖRÜNTÜLE || 109. Dönem özel güvenlik görevlisi sınavı soruları ve cevapları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak, nasıl sorgulanır?

#Özel Güvenlik Görevlisi 109. Temel Eğitim Ve 85. Yenileme Eğitimi Sınavı
Instagram çöktü mü, ne oldu 2 Temmuz Instagramda sorun mu var

Instagram çöktü mü, ne oldu? 2 Temmuz Instagram'da sorun mu var?

#İnstagram