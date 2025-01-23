Bedelli askerlikte telefon serbest mi? Bedelli askerlikte telefon kullanılıyor mu?

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Bedelli askerlik yapanlar, genellikle eğitim sürecinde telefonlarını kullanabilirler. Ancak, kullanım süresi ve yerleriyle ilgili olarak belirli kurallar olabilir. Örneğin, telefon kullanımı eğitim alanında ya da yatakhanede serbest olabilir, ancak belirli eğitim saatlerinde veya gece saatlerinde telefon kullanımı yasaklanabilir. Ayrıca, telefonunuzu yalnızca kendi başınıza kullanabileceğiniz bir alanda kullanmak gibi sınırlamalar da olabilir.

BEDELLİ ASKERLİKTE TELEFON KULLANIMI DEĞİŞKENLİK GÖSTEREBİLİYOR

Bedelli askerlikte, askerlik süresi genellikle kısa olduğu için telefon kullanımına genellikle izin verilir, ancak bu durum askerlik yapılan birliğin veya bölgenin belirlediği kurallara göre değişebilir. Bazı birliklerde, askerler belirli zamanlarda telefon kullanabilirken, bazı yerlerde ise daha sıkı kurallar uygulanabilir.