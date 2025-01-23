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Bedelli askerlikte izin var mı? MSB askeralma kanunu detayları

Güncelleme Tarihi:

#Bedelli Askerlik#Bedelli Askerlikte İzin Var Mı#MSB
Bedelli askerlikte izin var mı MSB askeralma kanunu detayları
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2025 13:16

Bedelli askerlik, celp tarihlerinin belirlenmesinin akabinde pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Askerlik çağına gelmiş binlerce vatandaşın faydalandığı bedelli askerlik için celp tarihleri ve yerleri E-Devlet üzerinden erişime açıldı. Bu gelişmeyle birlikte 'Bedelli askerlikte izin var mı?' sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. İşte detaylar...

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Bedelli askerlikte izin işlemleri araştırılan konulardan biri. Bedelli askerlik yerlerinin açıklanmasıyla izin durumu da merak konusu oldu. Sınıflandırma sonuçları E-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Bununla beraber bedelli askerlikte izin olup olmadığı araştırılıyor. Peki bedelli askerlikte izin var mı? İşte o konu hakkında bilgiler...

BEDELLİ ASKERLİK HİZMETİ KAPSAMINDA İZİN İŞLEMLERİ

Temel eğitim süresinin sona ermesini müteakip yapılacak olan yemin töreninden sonra yükümlüler, varsa Askeralma Yönetmeliği’nin 31 inci maddesinin birinci fıkrasındaki izin süresi de kullandırılarak terhise hak kazanacakları tarihe kadar idari izinli sayılırlar. Ancak, tabi oldukları celp ve sevk döneminin sevk günleri içinde sevkini yaptırmayanlar veya geç katılanlar ya da askerlik hizmetinden sayılmayan süreleri (kısa süreli kaçma, izin süresini geçirme, geç iltihak, sayılmayan istirahat/hava değişimi süresi vb.) bulunanlar yemin töreni sonrasında idari izin verilmeksizin terhis mahiyetinde izne hak kazanacakları tarihe kadar askerlik hizmetine devam ettirilir.

 

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