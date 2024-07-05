Be fair UEFA ne demek? Sosyal medyada Merih Demiral’a destek büyüyor!

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2 Temmuz Salı günü oynanan ve A Milli Takımımızın 2-1'lik zaferiyle sonuçlanan Avusturya maçı sonrası oyuncumuz Merih Demiral hakkında soruşturma başlatılmıştı. UEFA, Merih Demiral’a bozkurt işareti yaptığı için 2 maç ceza verdi. Bu olayın ardından sosyal medyada be fair UEFA mesajları paylaşımları başlandı.

BE FAIR UEFA NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

Be fair UEFA cümlesi “Adil ol UEFA” olarak çevrilmektedir. Yapılan bu paylaşımlar ile UEFA’nın adil ve adaletli bir karar vermesine davet edilmektedir.

Siyaset ve magazin dünyasının tanınmış isimlerinden Merih Demiral için destek paylaşımları gelirken sosyal medyadan da Demiral’a destek tweetleri yağdı. ‘X’ platformunda açılan ‘Be Fair UEFA’ etiketi ile Merih Demiral’ın fotoğrafı paylaşıldı ve UEFA’ya ‘Adil Ol’ çağrısı yapıldı.

CEZANIN SEBEPLERİ

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UEFA'nın ceza açıklamasında şu ifadeler yer aldı: Genel davranış ilkelerine uymamak, iyi davranışın temel kurallarıı ihlal etmek, spor etkinliklerini sportif olmayan amaçlarla kullanmak ve futbol sporunun itibarını zedelemek sebeplerinden ceza verilmiştir.