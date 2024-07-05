×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

Be fair UEFA ne demek? Sosyal medyada Merih Demiral’a destek büyüyor!

Güncelleme Tarihi:

#Be Fair UEFA#Be Fair Ne Demek#Merih Demiral
Be fair UEFA ne demek Sosyal medyada Merih Demiral’a destek büyüyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2024 16:22

Merih Demiral 2 Temmuz Salı günü oynanan ve A Milli Takımımızın 2-1'lik zaferiyle sonuçlanan Avusturya maçı sonrası yaptığı “bozkurt” işareti sebebiyle 2 maç ceza aldı. Sosyal medyada ise #BefairUEFA etiketiyle yüz binlerce paylaşım yapıldı. Peki, Be fair ne demek, ne anlama geliyor? İşte be fair UEFA cümlesinin manası!

Haberin Devamı

2 Temmuz Salı günü oynanan ve A Milli Takımımızın 2-1'lik zaferiyle sonuçlanan Avusturya maçı sonrası oyuncumuz Merih Demiral hakkında soruşturma başlatılmıştı. UEFA, Merih Demiral’a bozkurt işareti yaptığı için 2 maç ceza verdi. Bu olayın ardından sosyal medyada be fair UEFA mesajları paylaşımları başlandı.

BE FAIR UEFA NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

Be fair UEFA cümlesi “Adil ol UEFA” olarak çevrilmektedir. Yapılan bu paylaşımlar ile UEFA’nın adil ve adaletli bir karar vermesine davet edilmektedir.

Siyaset ve magazin dünyasının tanınmış isimlerinden Merih Demiral için destek paylaşımları gelirken sosyal medyadan da Demiral’a destek tweetleri yağdı. ‘X’ platformunda açılan ‘Be Fair UEFA’ etiketi ile Merih Demiral’ın fotoğrafı paylaşıldı ve UEFA’ya ‘Adil Ol’ çağrısı yapıldı.

CEZANIN SEBEPLERİ

Haberin Devamı

UEFA'nın ceza açıklamasında şu ifadeler yer aldı: Genel davranış ilkelerine uymamak, iyi davranışın temel kurallarıı ihlal etmek, spor etkinliklerini sportif olmayan amaçlarla kullanmak ve futbol sporunun itibarını zedelemek sebeplerinden ceza verilmiştir.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Be Fair UEFA#Be Fair Ne Demek#Merih Demiral

BAKMADAN GEÇME!

Portekiz - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda EURO 2024 Portekiz Fransa çeyrek final maçı canlı izle bilgisi

Portekiz - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 Portekiz Fransa çeyrek final maçı canlı izle bilgisi

#Portekiz - Fransa Çeyrek Final Maçı
SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ 5 TEMMUZ AFAD VE KANDİLLİ || En son deprem nerede ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu İşte güncel son depremler listesi

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ 5 TEMMUZ AFAD VE KANDİLLİ || En son deprem nerede ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu? İşte güncel son depremler listesi

#Deprem
KÖFN dağıldı mı, neden dağıldı KÖFN grubu üyeleri SALMAN Tin ve Bilge Kaan Etilden üzen haber

KÖFN dağıldı mı, neden dağıldı? KÖFN grubu üyeleri SALMAN Tin ve Bilge Kaan Etil'den üzen haber!

#KÖFN
Fenerbahçe-Admira Wacker hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Admira Wacker Fenerbahçe maçı canlı izle bilgisi

Fenerbahçe-Admira Wacker hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Admira Wacker Fenerbahçe maçı canlı izle bilgisi

#Fenerbahçe Hazırlık Maçı
TRT 1 CANLI MAÇ İZLE (EURO 2024 ÇEYREK FİNAL) || TRT 1 neden şifreli oldu TRT 1 frekans ayarlama nasıl yapılır, kaçıncı kanalda

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE (EURO 2024 ÇEYREK FİNAL) || TRT 1 neden şifreli oldu? TRT 1 frekans ayarlama nasıl yapılır, kaçıncı kanalda?

#TRT 1 Frekans Ayarlama

EN SON HABERLER

Portekiz - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda EURO 2024 Portekiz Fransa çeyrek final maçı canlı izle bilgisi

Portekiz - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 Portekiz Fransa çeyrek final maçı canlı izle bilgisi

#Portekiz - Fransa Çeyrek Final Maçı
SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ 5 TEMMUZ AFAD VE KANDİLLİ || En son deprem nerede ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu İşte güncel son depremler listesi

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ 5 TEMMUZ AFAD VE KANDİLLİ || En son deprem nerede ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu? İşte güncel son depremler listesi

#Deprem
KÖFN dağıldı mı, neden dağıldı KÖFN grubu üyeleri SALMAN Tin ve Bilge Kaan Etilden üzen haber

KÖFN dağıldı mı, neden dağıldı? KÖFN grubu üyeleri SALMAN Tin ve Bilge Kaan Etil'den üzen haber!

#KÖFN
Fenerbahçe-Admira Wacker hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Admira Wacker Fenerbahçe maçı canlı izle bilgisi

Fenerbahçe-Admira Wacker hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Admira Wacker Fenerbahçe maçı canlı izle bilgisi

#Fenerbahçe Hazırlık Maçı
TRT 1 CANLI MAÇ İZLE (EURO 2024 ÇEYREK FİNAL) || TRT 1 neden şifreli oldu TRT 1 frekans ayarlama nasıl yapılır, kaçıncı kanalda

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE (EURO 2024 ÇEYREK FİNAL) || TRT 1 neden şifreli oldu? TRT 1 frekans ayarlama nasıl yapılır, kaçıncı kanalda?

#TRT 1 Frekans Ayarlama