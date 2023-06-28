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BAYRAMDA FAST, EFT HAVALE YAPILIR MI? İnternet bankacılığı ve ATM’lerden işlem yapılıyor mu? İşte 2023 Kurban Bayramı para transferi ödeme bilgisi!

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#Bayramda Havale Yapılır Mı#Bayramda EFT Hesaba Geçer Mi#FAST
BAYRAMDA FAST, EFT HAVALE YAPILIR MI İnternet bankacılığı ve ATM’lerden işlem yapılıyor mu İşte 2023 Kurban Bayramı para transferi ödeme bilgisi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2023 21:48

Bayramda banka hesabına para transferi yapılır mı sorusu, internet bankacılığını kullanan vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Kurban Bayramı resmi tatil olduğundan banka şubeleri bu hafta içi hizmet vermeyecek. Para transferi için ise banka kullanıcıları genellikle ATM’ler veya internet bankacılığı üzerinden havale, EFT ve FAST ödeme yöntemini tercih ediyor. EFT farklı bankalar arasında olurken, Havale ise aynı bankalar üzerinden gerçekleştiriliyor. EFT ile hesaba para aktarılırken anında para transferi gerçekleşmiyor. Merkez Bankası tarafından geçtiğimiz yıllarda hayata geçirilen uygulama ile FAST ile 7-24 hesaba anlık para transferi gerçekleştirilebiliyor. Peki Bayramda havale, EFT, Fast hesaba geçer mi? İşte, merak edilen sorunun yanıtı…

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Bayram tatili sebebiyle banka şubeleri 3 Temmuz Pazartesi günü açılacak. Para transferi ve ödemesi yapmak isteyen banka kullanıcıları ise EFT, Havale ve Fast’a yönelmiş durumda. ATM’ler ve mobil internet bankacılığı üzerinden yapılacak işlemlerin hesaba geçip geçmediği araştırılıyor. Özellikle Kurban ibadetini yerine getirenler veya uzakta olan sevdiklerine bayram harçlığı göndermek isteyenler internet bankacılığını kullanıyor. Havale işlemleri aynı bankalar üzerinden yapıldığından işlem ücreti ödenmiyor. EFT ile mesai saatleri dışında kullanıldığında bankalar işlem ücreti kesebiliyor. Peki Bugün havale, EFT, FAST hesaba geçer mi? Bayramda para transferi yapılır mı? İşte, konuyla ilgili detaylar…

BAYRAMDA HAVALE, EFT, FAST HESABA GEÇER Mİ?

Bayram günlerde havale işlemleri aynı bankalar üzerinden gerçekleştirildiğinden hesaba geçmektedir.

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EFT ise farklı bankalar üzerinden yapıldığından bayram boyunca hesaplara geçmeyecek. EFT işlemleri bankaların açıldığı 3 Temmuz Pazartesi günü saat 09.00’dan sonra hesaplara aktarılacak.

Fast ile yapılan ödemeler resmi tatil, dini tatillerde hemen hesaba geçmektedir. FAST işlemleri 7-24 anında karşı hesaba geçer ve konu hakkında bankalar anında bilgilendirme yapar.

KUYUMCULAR, DÖVİZ BÜROLARI VE BANKALAR KAPALI OLACAK

Kurban Bayramı boyunca tüm kamu kurumları kapalı olacak. Ayrıca kuyumcular, noter, döviz büroları ve bankalar hizmet vermeyecek. İşte, Kurban Bayramı tarihleri;

28 Haziran Çarşamba Kurban Bayramı’nın 1. günü (resmi tatil)

29 Haziran Perşembe Kurban Bayramı’nın 2. günü (resmi tatil)

30 Haziran Cuma Kurban Bayramı’nın 3. günü (resmi tatil)

1 Temmuz Cumartesi Kurban Bayramı 4. günü (resmi tatil)

 

 

 

 

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