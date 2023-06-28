BAYRAMDA FAST, EFT HAVALE YAPILIR MI? İnternet bankacılığı ve ATM’lerden işlem yapılıyor mu? İşte 2023 Kurban Bayramı para transferi ödeme bilgisi!

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Bayram tatili sebebiyle banka şubeleri 3 Temmuz Pazartesi günü açılacak. Para transferi ve ödemesi yapmak isteyen banka kullanıcıları ise EFT, Havale ve Fast’a yönelmiş durumda. ATM’ler ve mobil internet bankacılığı üzerinden yapılacak işlemlerin hesaba geçip geçmediği araştırılıyor. Özellikle Kurban ibadetini yerine getirenler veya uzakta olan sevdiklerine bayram harçlığı göndermek isteyenler internet bankacılığını kullanıyor. Havale işlemleri aynı bankalar üzerinden yapıldığından işlem ücreti ödenmiyor. EFT ile mesai saatleri dışında kullanıldığında bankalar işlem ücreti kesebiliyor. Peki Bugün havale, EFT, FAST hesaba geçer mi? Bayramda para transferi yapılır mı? İşte, konuyla ilgili detaylar…

BAYRAMDA HAVALE, EFT, FAST HESABA GEÇER Mİ?

Bayram günlerde havale işlemleri aynı bankalar üzerinden gerçekleştirildiğinden hesaba geçmektedir.

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EFT ise farklı bankalar üzerinden yapıldığından bayram boyunca hesaplara geçmeyecek. EFT işlemleri bankaların açıldığı 3 Temmuz Pazartesi günü saat 09.00’dan sonra hesaplara aktarılacak.

Fast ile yapılan ödemeler resmi tatil, dini tatillerde hemen hesaba geçmektedir. FAST işlemleri 7-24 anında karşı hesaba geçer ve konu hakkında bankalar anında bilgilendirme yapar.

KUYUMCULAR, DÖVİZ BÜROLARI VE BANKALAR KAPALI OLACAK

Kurban Bayramı boyunca tüm kamu kurumları kapalı olacak. Ayrıca kuyumcular, noter, döviz büroları ve bankalar hizmet vermeyecek. İşte, Kurban Bayramı tarihleri;

28 Haziran Çarşamba Kurban Bayramı’nın 1. günü (resmi tatil)

29 Haziran Perşembe Kurban Bayramı’nın 2. günü (resmi tatil)

30 Haziran Cuma Kurban Bayramı’nın 3. günü (resmi tatil)

1 Temmuz Cumartesi Kurban Bayramı 4. günü (resmi tatil)