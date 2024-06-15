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Bayram namazı için ezan okunur mu? Kurban Bayramı’nda ezan okunuyor mu?

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Bayram namazı için ezan okunur mu Kurban Bayramı’nda ezan okunuyor mu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2024 16:42

16 Haziran Pazar günü Kurban Bayramı idrak edilecek. Milyonlarca Müslüman bayramın 1. günü bayram namazı için camiye gidecek. 16 Haziran Pazar sabahı kılınacak Kurban Bayramı namazı ile ilgili bazı hususlar merak ediliyor. Namaza gitmek isteyen kişiler de “Bayram namazı için ezan okunur mu?” sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, Kurban Bayramı’nda ezan okunuyor mu?

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İslam dini için büyük bir öneme sahip olan Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü idrak ediliyor. Kurban Bayramı sabahı kılınacak namaz öncesi “Bayram namazı için ezan okunur mu?” sorusu merak edilen konulardan bir tanesi oldu. Kurban Bayramı, Hz. İbrahim'in Allah'a olan bağlılığını göstermek için oğlu Hz. İsmail'i kurban etmeye niyet etmesi ve Allah'ın bu sadakati ödüllendirerek yerine bir koç kurban edilmesini istemesi olayına dayanır. İşte konuyla ilgili merak edilenler...

BAYRAM NAMAZI İÇİN EZAN OKUNUR MU?

İslam dini için büyük bir öneme sahip olan Ramazan ve Kurban Bayramı sabahları cemaatle birlikte bayram namazı kılınır. Ramazan Bayramı veya Kurban Bayramı'nın ilk günü Güneş'in doğmasından yaklaşık 50 dakika geçtikten sonra cemaatle birlikte kılınır. Bayram namazının vakti güneşin doğup bir miktar yükselmesiyle başlar, öğle vaktinden bir müddet öncesine kadar devam eder. Bayram namazı için ezan okunmaz, kamet getirilmez. Sadece ‘Es-Salâtu Camia’ denir ve ihram tekbiri getirilir. Yani bayram namazı için ezan okunmaz.

 

 

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