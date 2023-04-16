BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ 2023: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

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Bayram ikramiyesinin kimlere ödeneceği Ramazan Bayramı yaklaşırken gündeme geldi. Sosyal yardım alanlara bayram ikramiyesi ödemesi yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Bu yıl 2000 TL olarak hesaplara yatırılacak olan bayram ikramiyesi ödemesi, sosyal yardım alanları kapsayıp kapsamadığı ile merak ediliyordu. Bakanlıktan konuyla ilgili "Mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında 2.000’er TL tutarında bayram ikramiyesi ödenir." ifadeleri yer aldı.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

SSK emeklilerinden ödeme günü 17, 18, 19, 20 Nisan olanlara, hem aylık hem de bayram ikramiyesi 14 Nisan itibariyle ödenmeye başlandı.

TRT Haber'in haberine göre, ödeme günü 21, 22, 23 Nisan olanlara ise ödemeler 17 Nisan'da yapılacak.

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24, 25, 26 Nisan'da aylık alanların aylık ve ikramiyeleri 16 Nisan'da hesaplarında olacak. EYT işlemlerini tamamlamış ve aylık hakkı kazananlar da ilk aylıklarını ve bayram ikramiyelerini alacak.

Bağ-Kur kapsamında emekli olanların da aylık ve ikramiyeleri erken ödenecek. Ödemeler 17 ve 18 Nisan'da emeklilerin hesaplarına yapılacak.

Ödeme günü ayın 25 ve 26'sı olanların 17 Nisan'da, ayın 27 ve 28'i olanlar ise 18 Nisan'da ödenecek.

Emekli sandığı kapsamında aylık alanların Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Nisan'da hesaba geçecek.

BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENECEK?

Ödemenin yapılacağı tarihte Kurumumuzdan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.

DUL VE YETİMLERE YÜZDE 50 ORANINDA ÖDENECEK

Vefat eden sigortalılarımızdan dolayı gelir ve/veya aylık almakta olan hak sahiplerinin bayram ikramiyesi ödemesi hak sahiplerinin hisseleri oranında ödenir.



Örneğin; eşinin vefat etmesi nedeniyle %50 hisse oranı ile eşe, %25 hisse oranı ile yetim çocuğa ölüm aylığı ödenmesi halinde; 2.000 TL tutarındaki bayram ikramiyesi hak sahiplerine hissesi oranı esas alınarak ödeneceğinden, eşe 1000 TL, yetim çocuğa ise 500 TL tutarında bayram ikramiyesi ödemesi yapılır.