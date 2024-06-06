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Bali vize istiyor mu? Bali'ye kimlikle gidilir mi?

Güncelleme Tarihi:

#Bali#Bali Vize İstiyor Mu#Bali Vizesi
Bali vize istiyor mu Baliye kimlikle gidilir mi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2024 17:20

Küreselleşen dünya ile birlikte herkes bazı şartları karşılaması durumunda istediği ülkelere gidebilmektedir. Bu şartların en başında ise vize gelmektedir. Bazı ülkelere vizesiz girmek ne yazık ki mümkün olmamaktadır. İşte, Bali'nin vize talebi hakkında detaylı bilgiler

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Bali vize istiyor mu sorusu, seyahat etmek isteyen vatandaşların araştırdığı husus oluyor. Başka ülkeye gitmek isteyen kişiler ülkelerin sunduğu bazı şartları karşılaması gerekmektedir. Peki, Bali vize istiyor mu? Türkiye’den Bali'ye seyahat için vize almak gerekiyor mu? İşte, o detaylar

BALİ VİZE İSTİYOR MU?

2011 yılında imzalanan Vize Muafiyeti Anlaşması uyarınca diplomatik ve hizmet pasaportu hamili vatandaşlarımız 30 gün süreyle vizeden muaftırlar.

Hususi pasaport (yeşil) hamili vatandaşlarımız vize muafiyeti tanınan giriş noktalarından 30 günlük süre için vizesiz giriş yapabilmektedir. Diğer giriş noktalarından hususi pasaport hamilleri için vize muafiyet süresi 14 günle sınırlıdır.

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