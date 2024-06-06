Bali vize istiyor mu? Bali'ye kimlikle gidilir mi?

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Bali vize istiyor mu sorusu, seyahat etmek isteyen vatandaşların araştırdığı husus oluyor. Başka ülkeye gitmek isteyen kişiler ülkelerin sunduğu bazı şartları karşılaması gerekmektedir. Peki, Bali vize istiyor mu? Türkiye’den Bali'ye seyahat için vize almak gerekiyor mu? İşte, o detaylar



BALİ VİZE İSTİYOR MU?

2011 yılında imzalanan Vize Muafiyeti Anlaşması uyarınca diplomatik ve hizmet pasaportu hamili vatandaşlarımız 30 gün süreyle vizeden muaftırlar.

Hususi pasaport (yeşil) hamili vatandaşlarımız vize muafiyeti tanınan giriş noktalarından 30 günlük süre için vizesiz giriş yapabilmektedir. Diğer giriş noktalarından hususi pasaport hamilleri için vize muafiyet süresi 14 günle sınırlıdır.